Covid: Tek doz aşı ne kadar etkili?

  • Zaria Gorvett
  • BBC Future

Kaynak, Getty Images

İngiltere'de 85 yaşındaki böbrek hastası Colin Horseman, hastanede koronavirüse yakalandı. Solunum cihazına bağlandıktan birkaç gün sonra da hayatını kaybetti.

Aslında sadece üç hafta önce Pfizer-BioNTech'in aşısının birinci dozunun vurulduğu ilk hastalardan biriydi.

Ölmeden iki gün önce ise aşının ikinci dozunu almasının vakti gelmişti.

Kızamık, kabakulak, kızamıkçık gibi çoğu hastalığın aşısı aslında bir dozdan sonra işe yaramaya başlıyor.

Aşıların ilk dozlarını olmayanların yüzde 40'ı bu hastalıklara karşı korunmuyor, ikinci doz aşıyı olanlarda ise bu oran yüzde 4.

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Bütün aşı döngüsünü tamamlamayanların yaşadığı yerlerde kızamık salgının başladığı görüldü.

İngiltere'de Imperial College London'dan bağışıklık profesörü Danny Altmann, "İkinci dozun bu kadar hayati görülmesinin nedeni bağışıklık sisteminizin ince ayarını yapmasından kaynaklanıyor" diyor.

Aşıyla bağışıklık nasıl kazanılıyor?

Bağışıklık sistemi ilk kez bir aşıyla karşılaştığında iki önemli beyaz kan hücresini aktifleştiriyor.

Öncelikle antikor üretmekle görevli olan plazma B hücreleri harekete geçiyor ancak bunlar çok kısa ömürlü hücreler. İkinci doz olmadan birkaç hafta içinde düşüşe geçiyorlar.

Daha sonra da belirli bir patojeni bularak bunu öldürmekle görevli olan T hücreleri aktifleşiyor.

Bu T hücrelerinin bazılarının hafızası on yıllarca yıl etkili olabiliyor; o yüzden bazı aşılar ömür boyu bağışıklık sağlıyor. Ancak bu hücreler genel olarak ikinci doza kadar ortaya çıkmıyor.

İkinci doz, vücudu bağışıklık sistemini harekete geçiren antijenlerle tekrar tanıştırmak anlamına geliyor.

Altmann, "İkinci dozu da aldıktan sonra T hücreleri daha yüksek frekansta bir hafızaya sahip oluyor; bu da B hücrelerinin hafıza havuzunun genişlemesi demek. Daha kaliteli antikor üreteceklerdir böylece" diyerek süreci açıklıyor.

Kaynak, Getty Images

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T hücreleri bir patojeni tespit edip öldürmekle görevli

İkinci dozla beraber önceki dozdan kalan B hücreleri hızla bölünerek yüksek sayıda hücre oluşturuyor, böylece vücudunuzda oluşan antikorların ikinci kez yükselmesi sağlanıyor.

İkinci doz, B hücrelerinin olgunlaşmasını da sağlıyor. En iyi alıcısı olan olgunlaşmamış hücreler seçilerek belirli bir patojene bağlanmaları gerçekleştiriliyor.

Bu süreç henüz daha beyaz kan hücrelerinin üretildiği kemik iliğinde bulundukları sürede gerçekleşiyor, daha sonra da dalağa ilerleyerek gelişimlerini tamamlıyorlar.

Böylece B hücrelerinin hem sayısı artıyor hem de hedef aldıkları antikorlar daha iyi odaklanmış oluyor.

Bu sırada T bellek hücreleri ise hızla çoğalıyor. Bu hücrelerin şimdiden pandemi sırasında önemli bir rol üstlenerek kimi kişileri Covid-19'dan koruduğu düşünülüyor.

Her ne kadar Covid-19'a neden olan koronavirüs Aralık 2019'dan beri ortalıkta olsa da, T bellek hücrelerinin gribe neden olan virüs gibi diğer koronavirüsleri daha önce gördüğü ve böylece Covid-19'un tanınmasını sağladığı aktarılıyor.

Her bir Covid-19 aşısının tek dozu ne kadar etkili?

İngiliz hükümeti bütün aşıların ikinci dozunu 3-4 haftadan 12 haftaya çıkardığı için bu sorunun cevabı çok önemli.

Öte yandan Rusya, Sputnik V aşısının tek doz olacak versiyonu Sputnik-Light üzerinde çalışıyor.

Kaynak, Getty Images

Pfizer-BioNTech

Pfizer'in Aralık 2020'de açıkladığı veriye göre Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozdan sonra yaklaşık yüzde 52 etkili.

Aşının üçüncü faz çalışmalarında yer alan 36.523 katılımcıdan toplanan verilere göre plasebo alan gruptakilerden 82'si, aşı olan gruptakilerden 39'u Covid-19 semptomları geliştirdi.

İlk aşıyı olduktan sonraki 12 güne kadar bağışıklık gelişmiyor.

İkinci doz alındıktan sonra hastalığa karşı koruma oranı bir haftanın ardından yüzde 95'e çıkıyor.

İkinci tahmin ise aşının etkinliğini farklı bir şekilde hesaplayan İngiltere'nin Aşı Komitesi'ne (JCVI) ait.

Komite, enfeksiyon rakamlarına dair verileri ele almak yerine ilk doz alındıktan sonraki 15. ve 21. günler arasındaki sürece bakmayı tercih etti; böylece aşının etkinliği yüzde 89 olarak hesaplanıyor. Aşının etkinlik oranı henüz etki göstermeden önce görülen enfeksiyon rakamlarıyla bozulmamış oluyor.

Diğer yandan bu şekilde ikinci dozdan sonraki ilk 7 güne bakıldığında henüz aşı etkisini göstermediği için aşının etkinliği yüzde 92 olarak ölçülüyor.

Ancak bütün bu hesaplamalar tartışmalı.

Altmann, New England Journal of Medicine bilim dergisinde yayımlanan Pfizer makalesindeki grafiklere bakanların 14. günde aşının birtakım de facto yararları olduğunu düşündüğünü, ancak bunun aldatıcı bir görsel olduğunu söylüyor.

Bu grafikte plasebo grubundakilerin hastalıklarının artmaya başlandığının görüldüğünü söyleyen Altmann, ilk doz aşıyı olduktan 14 gün sonra kimsenin kendisini güvende görmemesi gerektiğini aktarıyor.

Oxford-AstraZeneca

Oxford-AstraZeneca aşısı için Ocak ayında yayımlanan bir araştırmada, yazarlar aşının bir standart dozunun yüzde 64,1 koruma sağladığını ortaya koydu.

İkinci tam dozdan sonra bu oran yüzde 70,4 ancak ilginç şekilde, birinci dozdan sonra yarım doz alan kişilerde koruma oranının yüzde 90 olduğu gözlendi.

Bundan yola çıkarak Aşı Komitesi, üçüncü haftadan 9-12. haftaya kadar birinci dozun ciddi şekilde hastalanmayı yüzde 70 oranında önlediği sonucuna vardı.

Bu yüzden ikinci doz olmadan önce ilk dozun en azından birkaç ay boyunca koruma sağlayacağı düşünülüyor.

Moderna

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yayımladığı belgeye göre Moderna aşısının bir dozu yüzde 80,2 oranında koruma sağlıyor.

İkinci dozdan sonra 18-65 yaş arasında bu oran yüzde 95,6'ya çıkıyor. 65 yaş üstü için ise bu oran yüzde 86,4.

Pfizer aşısında olduğu gibi üçüncü fazda belirli bir süre içinde, Moderna aşısı için bu 28 gün, biri aşı biri plasebo olmak üzere iki doz aşı verildi. bu yüzden tek bir aşıdan sonra bağışıklık devam eder mi, yoksa bu aşamadan sonra düşer mi henüz bilinmiyor.

CoronaVac

Merkezi Çin'de bulunan Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısı, bağımsız olarak birkaç ülkede denendi; hepsinde de farklı bir sonuç elde edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ilk sonucu açıklayan ülke oldu ve yüzde 86 etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'de ise bu oran yüzde 91,25. Endonezya'da yüzde 65,3; Brezilya'daki Butantan Enstitüsü sonuçlarına göre yüzde 50,4.

Bu sonuçlar, arasında 14 gün olacak şekilde iki doza ait. Henüz hiçbir yerde tek doz etkinliği açıklanmadı.

Tüm sonuçlar akademik yayımlar yerine basın bültenleri aracılığıyla açıklanmaları gerekçesiyle şüpheli bulunuyor. Sonuçların toplanmasına yönelik yöntemler ve veriler açıklanmadan bilim insanlarının bir sonuca ulaşması zor olacak.

Kaynak, Getty Images

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Sputnik V'in aralık ayında ilk dozu verilmeye başlandığında çoğu klinikteki bekleme odaları yarı yarıya doluydu.

Sputnik V

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bu aşı iki doz uygulanıyor. İki dozdan sonra da etkinliğinin yüzde 91,4 olduğu açıklandı.

Bir dozdan sonraki etkinliğine dair kamuya açık bir veri yok.

Bu araştırmaya dair veriler de akademik dergilerde yayımlanmazken Washington Post gazetesine göre çok sayıda Rus bu araştırmanın sonuçlarına şüpheyle yaklaşıyor.

Aralık ayında ilk doz verilmeye başlandığında çoğu klinikteki bekleme odaları yarı yarıya doluydu.

Altmann, "İlk dozu aldıktan sonra davranışlarınızı değiştirebilir misiniz?" sorusuna, "Ben hiç aşıyı almamışım gibi tamamen aynı davranırdım, gardımı düşürmez ya da başka türlü davranmazdım" yanıtını veriyor.

Surrey Üniversitesi'nden bağışıklık profesörü Deborah Dunn-Walters ise aşının tam olarak koruyup korumayacağının bilinmemesi nedeniyle davranışlarda değişiklik olmaması gerektiğini vurguluyor:

"Bunun birkaç nedeni var. Birincisi tamamen korunup korunmadığınızı bilmiyoruz. İkincisi de aşı olmanızın virüsü bulaştırmanızı sonlandırıp sonlandırmayacağını da bilmiyoruz. Asemptomatik enfeksiyon geçirme ihtimaliniz de var."

İkinci dozu atlayabilir misiniz?

Dunn-Walters, "Klinik devrenin öncesinde düzenlenen deneylerde bir dozdan sonra yeterli oranda bağışıklık olmadığını düşündükleri için iki doza çıkardılar" diyor.

Üçüncü faz çalışmalarında da iki dozdan sonra ilkine göre daha kanda fazla antikor ve T hücresi görüldü.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, aralık ayında ikinci dozu es geçmenin büyük bir hata olacağını; çünkü bu dozla edineceğiniz korumanın iki katına çıktığını aktardı.

Pfizer ve BioNTech şirketleri, 21 gün sonrasına dair ellerinde bir veri olmadığını, o yüzden birinci dozdan 21 gün sonra halen korunma sağlandığını söyleyemeyeceklerini vurguladı.

Bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığı incelendiğinde bu aşamadan sonra koruyuculuğun azaldığını söylemek yanlış olmaz.

Çoğu aşı yeni bir teknoloji kullandığı için koruyuculuğun nasıl düştüğünü tam olarak tahmin etmek mümkün değil.

Oxford-AstraZeneca ve Sputnik-V aşıları, bir çeşit adenovirüsün değiştirilmiş versiyonunu kullanıyor.

Adenovirüsler, farklı hücre tiplerine bölünerek sonum enfeksiyonları gibi farklı hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Oxford aşısı şempanzelerden aşınan bir adenovirüsü kullanırken Rus aşısı iki insan tipini karıştırarak kullandı.

Adenovirüsler yıllardır kanser aşıları ve gen terapilerinde kullanılsa da viral bir enfeksiyonun önlenmesi için ilk defa ABD'de Aralık 2019'da ABD'de Ebola aşısı için onay almıştı.

Moderna ve Pfizer-BioNTech aşıları ise mRNA teknolojisi kullanarak çok daha yeni bir teknolojiyle üretildi.

Boston Üniversitesi'nden mikrobiyoloji profesörü Ronald Corley, farklı etnisitelerden insanlarda nasıl etki göstereceği ya da bağışıklığın ne kadar süreceği gibi aşılarla ilgili birçok bilinmeyenin olduğunu söyledi.

CoronaVac aşısı ise 19. yüzyıldan beri piyasada olan ölü patojenlerin aşılarda kullanılması teknolojisiyle üretildi.

Ancak yine de bağışıklığın ne kadar süreceği bilinmiyor.

Bağışıklığın gelişmesi zaman alıyor

Profesör Deborah Dunn-Walters Dunn-Walters, bağışıklığın gelişmesinin zaman aldığını vurguluyor ve tek bir doz alınıp alınmamasından bağımsız olarak birkaç hafta korunmayacağınızı aktarıyor.

Doğuştan gelen bağışıklık sistemi bir enfeksiyonun deri gibi fiziksel bariyerleri geçmesine engel oluyor. Ancak onun dışında bir de edinsel/kazanılmış bağışıklık var ki, adından da anlaşılacağı üzere, bunun gelişmesi için vaktin geçmesi gerekiyor.

O yüzden her ne kadar küresel aşı dağıtımı heyecanlı olsa da, normal hayata dönmeden önce biraz beklemek gerekecek.

Veri detayı

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*100.000 kişi başına düşen ölüm sayısı

ABD 395.748 121,0 23.839.660
Brezilya 209.847 100,2 8.488.099
Hindistan 152.419 11,3 10.571.773
Meksika 140.704 111,5 1.641.428
Büyük Britanya 89.261 132,9 3.395.959
İtalya 82.177 135,5 2.381.277
Fransa 70.283 108,1 2.910.989
Rusya 64.601 44,3 3.530.379
İran 56.803 69,4 1.330.411
İspanya 53.314 114,2 2.252.164
Kolombiya 48.631 97,9 1.908.413
Almanya 46.901 56,4 2.050.129
Arjantin 45.407 102,4 1.799.243
Peru 38.770 121,2 1.060.567
Güney Afrika 37.105 64,2 1.337.926
Polonya 33.355 88,0 1.435.582
Endonezya 25.987 9,7 907.929
Türkiye 23.997 29,1 2.387.101
Ukrayna 21.834 49,3 1.201.546
Belçika 20.435 178,0 678.839
Kanada 18.024 48,6 713.181
Şili 17.477 93,3 669.832
Romanya 17.221 88,3 693.644
Çek Cumhuriyeti 14.449 135,5 891.852
Ekvador 14.319 83,8 231.482
Hollanda 13.009 76,3 912.750
Irak 12.944 33,7 608.232
Macaristan 11.341 116,8 351.828
Pakistan 10.997 5,2 521.211
İsveç 10.323 103,5 523.486
Filipinler 9.895 9,3 500.577
Bolivya 9.636 84,9 187.183
Portekiz 8.861 86,4 549.801
İsviçre 8.682 101,8 495.228
Mısır 8.583 8,7 156.397
Bulgaristan 8.483 120,3 211.813
Fas 7.942 22,0 459.671
Bangladeş 7.906 4,9 527.632
Avusturya 7.082 79,7 393.778
Suudi Arabistan 6.323 18,8 364.929
Tunus 5.692 49,2 180.090
Yunanistan 5.469 52,0 148.607
Guatemala 5.254 30,5 148.888
Çin 4.797 0,3 97.939
Panama 4.787 114,6 298.019
Hırvatistan 4.616 111,1 224.954
Bosna-Hersek 4.411 132,7 117.011
Japonya 4.306 3,4 330.978
Ürdün 4.145 41,6 314.514
İsrail 4.005 47,8 551.689
Sırbistan 3.750 53,7 372.533
Slovakya 3.474 63,7 223.325
Honduras 3.354 35,0 134.111
Moldova 3.250 80,2 152.854
Slovenya 3.180 153,0 149.125
Azerbaycan 3.009 30,2 227.273
Ermenistan 2.998 101,6 164.676
Gürcistan 2.958 73,9 247.915
Birmanya 2.955 5,5 134.318
Kazakistan 2.889 15,8 215.947
Cezayir 2.836 6,7 103.833
Kuzey Makedonya 2.702 129,7 88.938
İrlanda 2.608 54,1 172.726
Paraguay 2.505 36,0 122.160
Litvanya 2.445 87,3 167.516
Dominik Cumhuriyeti 2.437 22,9 193.118
Kostarika 2.416 48,3 184.187
Afganistan 2.339 6,3 53.984
Etiyopya 2.030 1,9 131.195
Nepal 1.959 7,0 267.322
Lübnan 1.906 27,8 252.812
Danimarka 1.775 30,9 189.088
Kenya 1.731 3,4 99.162
Filistin toprakları 1.718 35,3 152.031
Libya 1.665 24,9 109.088
Sudan 1.603 3,8 26.279
Belarus 1.582 16,7 225.461
Uman 1.512 31,3 131.790
El Salvador 1.498 23,3 50.784
Nijerya 1.435 0,7 110.387
Kosova 1.410 76,4 55.851
Kırgızistan 1.387 22,0 83.178
Arnavutluk 1.277 44,3 67.690
Güney Kore 1.264 2,5 72.729
Venezuela 1.106 3,8 119.803
Letonya 978 50,7 55.664
Kuveyt 947 22,9 157.777
Avustralya 909 3,7 28.721
Suriye 832 4,9 13.036
Birleşik Arap Emirlikleri 745 7,7 253.261
Karadağ 745 118,7 55.493
Zimbabve 713 4,9 27.203
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 631 0,8 20.908
Özbekistan 619 1,9 78.036
Finlandiya 618 11,2 40.337
Yemen 612 2,1 2.112
Malezya 601 1,9 158.434
Lüksemburg 549 90,9 48.630
Zambia 546 3,1 37.605
Norveç 517 9,7 58.651
Senegal 515 3,2 23.028
Kamerun 455 1,8 28.010
Angola 436 1,4 18.875
Moritanya 402 9,1 16.039
Esvatini 376 33,1 12.944
Bahreyn 360 22,9 97.607
Gana 346 1,2 57.714
Estonya 325 24,6 37.079
Jamaika 324 11,0 14.161
Malavi 314 1,7 12.470
Uruguay 311 9,0 32.378
Mali 310 1,6 7.839
Uganda 304 0,7 38.085
Namibya 285 11,6 30.363
Belize 281 73,4 11.580
Madagskar 273 1,0 18.301
Sri Lanka 264 1,2 53.062
Katar 246 8,8 147.277
Mozambik 241 0,8 26.551
Haiti 240 2,2 10.781
Malta 239 54,4 15.588
Bahamalar 175 45,4 8.032
Kıbrıs 170 14,3 28.968
Küba 170 1,5 18.151
Guyana 170 21,8 6.908
Nikaragua 167 2,6 6.152
Guadelup 156 39,0 8.834
Ruanda 142 1,2 11.032
Fildişi Sahili 141 0,6 25.241
Surinam 141 24,5 7.527
Nijer 140 0,6 4.156
Trinidad ve Tobago 132 9,5 7.393
Somali 130 0,9 4.744
Gambiya 127 5,6 3.910
Fransız Polinezyası 126 45,4 17.635
Cape Verde 119 21,9 12.993
Kongo 114 2,2 7.709
Çad 111 0,7 2.895
Burkina Faso 102 0,5 9.188
Lesotho 93 4,4 6.371
Andorra 91 118,2 9.083
Tacikistan 90 1,0 13.308
Ekvator Ginesi 86 6,6 5.356
Liberya 84 1,7 1.887
Gine 81 0,7 14.114
Channel Adaları 78 45,7 3.363
Sierra Leone 77 1,0 3.006
Fransız Guyanası 75 26,5 14.975
Togo 73 0,9 4.302
Botsvana 71 3,1 17.365
Tayland 70 0,1 12.423
Gabon 66 3,1 9.899
San Marino 65 192,4 2.778
Orta Afrika Cumhuriyeti 63 1,4 4.973
Güney Sudan 63 0,6 3.693
Cibuti 61 6,4 5.905
Mayotte 58 22,3 6.611
Aruba 52 49,1 6.435
Maldivler 49 9,5 14.513
Liechtenstein 49 129,2 2.389
Benin 46 0,4 3.413
Reunion Adası 45 5,1 9.443
Gine-Bissau 45 2,4 2.509
Comor Adaları 45 5,4 1.592
Martinik 43 11,4 6.227
Cebelitarık 43 127,5 3.670
Vietnam 35 0,0 1.537
Singapur 29 0,5 59.113
İzlanda 29 8,6 5.956
Saint Martin (Fransız bölgesi) 27 72,5 1.656
Yeni Zelanda 25 0,5 2.262
Man Adası 25 29,7 428
Tanzanya 21 0,0 509
Curaçao 19 11,7 4.514
Sao Tome ve Principe 17 8,1 1.142
Diamond Princess yolcu gemisi 13 712
Bermuda 12 19,1 670
Mauritius 10 0,8 547
Papua Yeni Gine 9 0,1 834
Santa Lucia 8 4,4 611
Monaco 7 18,1 1.205
Barbados 7 2,4 1.095
Tayvan 7 0,0 855
Eritre 6 0,2 1.877
Turks ve Caicos Adaları 6 15,9 1.102
Antigua ve Barbuda 6 6,2 189
Brunei Sultanlığı 3 0,7 174
Moğolistan 2 0,1 1.526
Burundi 2 0,0 1.236
Seyşel Adaları 2 2,1 705
Cayman Adaları 2 3,1 374
Fiji 2 0,2 55
MS Zaandam yolcu gemisi 2 9
Bhutan 1 0,1 842
Faroe Adaları 1 2,1 649
St Vincent ve Granada 1 0,9 478
Saint Barthélemy adası 1 10,2 251
Granada 1 0,9 139
İngiliz Virgin Adaları 1 3,4 114
Montserrat 1 20,0 13
Kamboçya 0 0,0 439
Dominik 0 0,0 110
Doğu Timor 0 0,0 52
Yeni Kaledonya 0 0,0 44
Laos 0 0,0 41
Saint Kitts ve Nevis 0 0,0 34
Falkland Adaları 0 0,0 32
Grönland 0 0,0 30
Vatikan 0 0,0 27
Solomon Adaları 0 0,0 17
Saint Pierre ve Mikuelon 0 0,0 16
Anguilla 0 0,0 15
Marshall Adaları 0 0,0 4
Samoa 0 0,0 2
Vanuatu 0 0,0 1

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Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.

** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.

Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer

Son güncelleme: 18 Ocak 2021 11:42 GMT+3