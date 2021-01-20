Alibaba'nın kurucusu Jack Ma 3 ay sonra ortaya çıktı, şirket hisseleri değer kazandı

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Çin medyası, perakende devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Ekim ayından bu yana ilk kez kamuoyunda görüldüğünü duyurdu. Haberler sonrası Alibaba'nın hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 5 değer kazandı.

Jack Ma'nın Şanghay'da 24 Ekim'de ülkenin finansal sistemini eleştirdiği konuşmasından sonra hiç kamuoyu önüne çıkmaması, ülkenin en zengin ikinci insanının akıbetiyle ilgili soru işaretlerine neden olmuştu.

Jack Ma konuşmasında Çin'deki finansal sistemin zamanın gerisinde kaldığını ve inovasyonu engellediğini söylemişti.

Bu konuşmadan sonra Çin düzenleyici kurumları Jack Ma'nın şirketlerine yönelik bir dizi inceleme başlatmış, Alibaba hakkında tekelcilik suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Köy öğretmenleriyle video konferans

Zhejiang eyalet hükümetinin desteğindeki Tianmu News, Jack Ma'nın yardım vakfının projeleri kapsamında 100 köy öğretmeniyle video konferans görüşmesi yaptığını duyurdu.

Bu toplantı her yıl Sanya kentinde düzenleniyordu. Fakat bu yılki toplantı, koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yapıldı.

Jack Ma, 50 saniyelik videoda "Salgın nedeniyle Sanya'da buluşamadık. Salgından sonra Sanya'da görüşmek üzere" dedi.

Video ve Tianmu News'un haberinden Ma'nın bu konuşmayı nerede yaptığı anlaşılmıyor.

Geçen ay Çin Merkez Bankası, Jack Ma'nın kurucusu ve ana hissedarı olduğu Ant Group'un yöneticilerini ifade vermeye çağırmış ve şirketin yapısında ciddi değişikliklere gidilmesini talep etmişti.

Ant Group Çin'in en büyük ödeme sisteminin sahibi.