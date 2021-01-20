Donald Trump ve ABD'nin çalkantılı dört yılı
Donald Trump ve ABD'nin çalkantılı dört yılı
Donald Trump, Kasım 2016'da ABD Başkanı seçildi.
Trump, Ocak 2017'de başkanlık görevini Barack Obama'dan devraldı.
Görevi bugün Joe Biden'a devredecek olan Trump, dört yılda ABD'de birçok siyasi geleneğe aykırı davrandı, sıra dışı açıklamalar yaptı ve sürekli tartışmalara yol açtı.
ABD'de hakkında iki ayrı azil süreci başlatılan tek başkan olan Trump, dış politikada da kalıcı etkiler bıraktı.
Trump döneminden çarpıcı anları derledik.