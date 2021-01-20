WHO: Koronavirüsün mutasyona uğramış türü, İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldü

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldüğünü açıkladı.

WHO, haftalık raporunda, son bir haftada 10 ülkede daha, mutasyona uğramış koronavirüs görüldüğünü duyurdu.

Örgüte göre, koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve İngiltere'deki kadar bulaşıcı olduğu düşünülen mutasyona uğramış türü ise şimdiye kadar 23 ülkede görüldü.

İngiltere'deki uzmanlar, varyantın koronavirüsün mutasyon geçirmemiş türüne göre yüzde 70 daha hızlı yayıldığını söylemişlerdi.

Ölü sayısı rekor düzeyde arttı

WHO'ya göre geçen hafta koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyede artarak 93 binin üzerine çıktı. Bu süre içinde 4,7 milyon yeni vaka rapor edildi.

Dünyada Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı bugün itibarıyla 2 milyon 68 bini geçerken, yeni varyantlar büyük endişe kaynağı.

Veri detayı Verilerin devamı için tabloyu kaydırın Filtrele: Dünya geneli Afrika Kuzey Amerika Latin Amerika ve Karayipler Asya Avrupa Orta Doğu Okyanusya Ölümler Ölümler %* Toplam vaka sayısı 0 10 100 1 bin 10 bin ** Yeni vakalar ABD 395.748 121,0 23.839.660 Brezilya 209.847 100,2 8.488.099 Hindistan 152.419 11,3 10.571.773 Meksika 140.704 111,5 1.641.428 Büyük Britanya 89.261 132,9 3.395.959 İtalya 82.177 135,5 2.381.277 Fransa 70.283 108,1 2.910.989 Rusya 64.601 44,3 3.530.379 İran 56.803 69,4 1.330.411 İspanya 53.314 114,2 2.252.164 Kolombiya 48.631 97,9 1.908.413 Almanya 46.901 56,4 2.050.129 Arjantin 45.407 102,4 1.799.243 Peru 38.770 121,2 1.060.567 Güney Afrika 37.105 64,2 1.337.926 Polonya 33.355 88,0 1.435.582 Endonezya 25.987 9,7 907.929 Türkiye 23.997 29,1 2.387.101 Ukrayna 21.834 49,3 1.201.546 Belçika 20.435 178,0 678.839 Kanada 18.024 48,6 713.181 Şili 17.477 93,3 669.832 Romanya 17.221 88,3 693.644 Çek Cumhuriyeti 14.449 135,5 891.852 Ekvador 14.319 83,8 231.482 Hollanda 13.009 76,3 912.750 Irak 12.944 33,7 608.232 Macaristan 11.341 116,8 351.828 Pakistan 10.997 5,2 521.211 İsveç 10.323 103,5 523.486 Filipinler 9.895 9,3 500.577 Bolivya 9.636 84,9 187.183 Portekiz 8.861 86,4 549.801 İsviçre 8.682 101,8 495.228 Mısır 8.583 8,7 156.397 Bulgaristan 8.483 120,3 211.813 Fas 7.942 22,0 459.671 Bangladeş 7.906 4,9 527.632 Avusturya 7.082 79,7 393.778 Suudi Arabistan 6.323 18,8 364.929 Tunus 5.692 49,2 180.090 Yunanistan 5.469 52,0 148.607 Guatemala 5.254 30,5 148.888 Çin 4.797 0,3 97.939 Panama 4.787 114,6 298.019 Hırvatistan 4.616 111,1 224.954 Bosna-Hersek 4.411 132,7 117.011 Japonya 4.306 3,4 330.978 Ürdün 4.145 41,6 314.514 İsrail 4.005 47,8 551.689 Sırbistan 3.750 53,7 372.533 Slovakya 3.474 63,7 223.325 Honduras 3.354 35,0 134.111 Moldova 3.250 80,2 152.854 Slovenya 3.180 153,0 149.125 Azerbaycan 3.009 30,2 227.273 Ermenistan 2.998 101,6 164.676 Gürcistan 2.958 73,9 247.915 Birmanya 2.955 5,5 134.318 Kazakistan 2.889 15,8 215.947 Cezayir 2.836 6,7 103.833 Kuzey Makedonya 2.702 129,7 88.938 İrlanda 2.608 54,1 172.726 Paraguay 2.505 36,0 122.160 Litvanya 2.445 87,3 167.516 Dominik Cumhuriyeti 2.437 22,9 193.118 Kostarika 2.416 48,3 184.187 Afganistan 2.339 6,3 53.984 Etiyopya 2.030 1,9 131.195 Nepal 1.959 7,0 267.322 Lübnan 1.906 27,8 252.812 Danimarka 1.775 30,9 189.088 Kenya 1.731 3,4 99.162 Filistin toprakları 1.718 35,3 152.031 Libya 1.665 24,9 109.088 Sudan 1.603 3,8 26.279 Belarus 1.582 16,7 225.461 Uman 1.512 31,3 131.790 El Salvador 1.498 23,3 50.784 Nijerya 1.435 0,7 110.387 Kosova 1.410 76,4 55.851 Kırgızistan 1.387 22,0 83.178 Arnavutluk 1.277 44,3 67.690 Güney Kore 1.264 2,5 72.729 Venezuela 1.106 3,8 119.803 Letonya 978 50,7 55.664 Kuveyt 947 22,9 157.777 Avustralya 909 3,7 28.721 Suriye 832 4,9 13.036 Birleşik Arap Emirlikleri 745 7,7 253.261 Karadağ 745 118,7 55.493 Zimbabve 713 4,9 27.203 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 631 0,8 20.908 Özbekistan 619 1,9 78.036 Finlandiya 618 11,2 40.337 Yemen 612 2,1 2.112 Malezya 601 1,9 158.434 Lüksemburg 549 90,9 48.630 Zambia 546 3,1 37.605 Norveç 517 9,7 58.651 Senegal 515 3,2 23.028 Kamerun 455 1,8 28.010 Angola 436 1,4 18.875 Moritanya 402 9,1 16.039 Esvatini 376 33,1 12.944 Bahreyn 360 22,9 97.607 Gana 346 1,2 57.714 Estonya 325 24,6 37.079 Jamaika 324 11,0 14.161 Malavi 314 1,7 12.470 Uruguay 311 9,0 32.378 Mali 310 1,6 7.839 Uganda 304 0,7 38.085 Namibya 285 11,6 30.363 Belize 281 73,4 11.580 Madagskar 273 1,0 18.301 Sri Lanka 264 1,2 53.062 Katar 246 8,8 147.277 Mozambik 241 0,8 26.551 Haiti 240 2,2 10.781 Malta 239 54,4 15.588 Bahamalar 175 45,4 8.032 Kıbrıs 170 14,3 28.968 Küba 170 1,5 18.151 Guyana 170 21,8 6.908 Nikaragua 167 2,6 6.152 Guadelup 156 39,0 8.834 Ruanda 142 1,2 11.032 Fildişi Sahili 141 0,6 25.241 Surinam 141 24,5 7.527 Nijer 140 0,6 4.156 Trinidad ve Tobago 132 9,5 7.393 Somali 130 0,9 4.744 Gambiya 127 5,6 3.910 Fransız Polinezyası 126 45,4 17.635 Cape Verde 119 21,9 12.993 Kongo 114 2,2 7.709 Çad 111 0,7 2.895 Burkina Faso 102 0,5 9.188 Lesotho 93 4,4 6.371 Andorra 91 118,2 9.083 Tacikistan 90 1,0 13.308 Ekvator Ginesi 86 6,6 5.356 Liberya 84 1,7 1.887 Gine 81 0,7 14.114 Channel Adaları 78 45,7 3.363 Sierra Leone 77 1,0 3.006 Fransız Guyanası 75 26,5 14.975 Togo 73 0,9 4.302 Botsvana 71 3,1 17.365 Tayland 70 0,1 12.423 Gabon 66 3,1 9.899 San Marino 65 192,4 2.778 Orta Afrika Cumhuriyeti 63 1,4 4.973 Güney Sudan 63 0,6 3.693 Cibuti 61 6,4 5.905 Mayotte 58 22,3 6.611 Aruba 52 49,1 6.435 Maldivler 49 9,5 14.513 Liechtenstein 49 129,2 2.389 Benin 46 0,4 3.413 Reunion Adası 45 5,1 9.443 Gine-Bissau 45 2,4 2.509 Comor Adaları 45 5,4 1.592 Martinik 43 11,4 6.227 Cebelitarık 43 127,5 3.670 Vietnam 35 0,0 1.537 Singapur 29 0,5 59.113 İzlanda 29 8,6 5.956 Saint Martin (Fransız bölgesi) 27 72,5 1.656 Yeni Zelanda 25 0,5 2.262 Man Adası 25 29,7 428 Tanzanya 21 0,0 509 Curaçao 19 11,7 4.514 Sao Tome ve Principe 17 8,1 1.142 Diamond Princess yolcu gemisi 13 712 Bermuda 12 19,1 670 Mauritius 10 0,8 547 Papua Yeni Gine 9 0,1 834 Santa Lucia 8 4,4 611 Monaco 7 18,1 1.205 Barbados 7 2,4 1.095 Tayvan 7 0,0 855 Eritre 6 0,2 1.877 Turks ve Caicos Adaları 6 15,9 1.102 Antigua ve Barbuda 6 6,2 189 Brunei Sultanlığı 3 0,7 174 Moğolistan 2 0,1 1.526 Burundi 2 0,0 1.236 Seyşel Adaları 2 2,1 705 Cayman Adaları 2 3,1 374 Fiji 2 0,2 55 MS Zaandam yolcu gemisi 2 9 Bhutan 1 0,1 842 Faroe Adaları 1 2,1 649 St Vincent ve Granada 1 0,9 478 Saint Barthélemy adası 1 10,2 251 Granada 1 0,9 139 İngiliz Virgin Adaları 1 3,4 114 Montserrat 1 20,0 13 Kamboçya 0 0,0 439 Dominik 0 0,0 110 Doğu Timor 0 0,0 52 Yeni Kaledonya 0 0,0 44 Laos 0 0,0 41 Saint Kitts ve Nevis 0 0,0 34 Falkland Adaları 0 0,0 32 Grönland 0 0,0 30 Vatikan 0 0,0 27 Solomon Adaları 0 0,0 17 Saint Pierre ve Mikuelon 0 0,0 16 Anguilla 0 0,0 15 Marshall Adaları 0 0,0 4 Samoa 0 0,0 2 Vanuatu 0 0,0 1 İnteraktif görseli görmek için internet tarayıcınızı güncelleyin Devamını göster Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir. ** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor. Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer

Birçok ülke, aşı yaygınlaşıncaya kadar enfeksiyonları yavaşlatmanın yollarını arıyor.

ABD ve Avrupa'daki büyük aşılama seferberliği, pandeminin yakında sona erebileceğine dair umutları artırmıştı.

Avrupa Birliği (AB) dün, Ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'nin aşılanmasının planlandığını duyurdu.

Ancak birçok AB üyesi ile aralarında Rusya ve Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler henüz aşılama programlarına hız veremedi.

ABD, hem vaka hem de ölü sayısıyla koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda.