WHO: Koronavirüsün mutasyona uğramış türü, İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldü
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldüğünü açıkladı.
WHO, haftalık raporunda, son bir haftada 10 ülkede daha, mutasyona uğramış koronavirüs görüldüğünü duyurdu.
Örgüte göre, koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve İngiltere'deki kadar bulaşıcı olduğu düşünülen mutasyona uğramış türü ise şimdiye kadar 23 ülkede görüldü.
İngiltere'deki uzmanlar, varyantın koronavirüsün mutasyon geçirmemiş türüne göre yüzde 70 daha hızlı yayıldığını söylemişlerdi.
Ölü sayısı rekor düzeyde arttı
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WHO'ya göre geçen hafta koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyede artarak 93 binin üzerine çıktı. Bu süre içinde 4,7 milyon yeni vaka rapor edildi.
Dünyada Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı bugün itibarıyla 2 milyon 68 bini geçerken, yeni varyantlar büyük endişe kaynağı.
Veri detayı
*100.000 kişi başına düşen ölüm sayısı
|ABD
|395.748
|121,0
|23.839.660
|Brezilya
|209.847
|100,2
|8.488.099
|Hindistan
|152.419
|11,3
|10.571.773
|Meksika
|140.704
|111,5
|1.641.428
|Büyük Britanya
|89.261
|132,9
|3.395.959
|İtalya
|82.177
|135,5
|2.381.277
|Fransa
|70.283
|108,1
|2.910.989
|Rusya
|64.601
|44,3
|3.530.379
|İran
|56.803
|69,4
|1.330.411
|İspanya
|53.314
|114,2
|2.252.164
|Kolombiya
|48.631
|97,9
|1.908.413
|Almanya
|46.901
|56,4
|2.050.129
|Arjantin
|45.407
|102,4
|1.799.243
|Peru
|38.770
|121,2
|1.060.567
|Güney Afrika
|37.105
|64,2
|1.337.926
|Polonya
|33.355
|88,0
|1.435.582
|Endonezya
|25.987
|9,7
|907.929
|Türkiye
|23.997
|29,1
|2.387.101
|Ukrayna
|21.834
|49,3
|1.201.546
|Belçika
|20.435
|178,0
|678.839
|Kanada
|18.024
|48,6
|713.181
|Şili
|17.477
|93,3
|669.832
|Romanya
|17.221
|88,3
|693.644
|Çek Cumhuriyeti
|14.449
|135,5
|891.852
|Ekvador
|14.319
|83,8
|231.482
|Hollanda
|13.009
|76,3
|912.750
|Irak
|12.944
|33,7
|608.232
|Macaristan
|11.341
|116,8
|351.828
|Pakistan
|10.997
|5,2
|521.211
|İsveç
|10.323
|103,5
|523.486
|Filipinler
|9.895
|9,3
|500.577
|Bolivya
|9.636
|84,9
|187.183
|Portekiz
|8.861
|86,4
|549.801
|İsviçre
|8.682
|101,8
|495.228
|Mısır
|8.583
|8,7
|156.397
|Bulgaristan
|8.483
|120,3
|211.813
|Fas
|7.942
|22,0
|459.671
|Bangladeş
|7.906
|4,9
|527.632
|Avusturya
|7.082
|79,7
|393.778
|Suudi Arabistan
|6.323
|18,8
|364.929
|Tunus
|5.692
|49,2
|180.090
|Yunanistan
|5.469
|52,0
|148.607
|Guatemala
|5.254
|30,5
|148.888
|Çin
|4.797
|0,3
|97.939
|Panama
|4.787
|114,6
|298.019
|Hırvatistan
|4.616
|111,1
|224.954
|Bosna-Hersek
|4.411
|132,7
|117.011
|Japonya
|4.306
|3,4
|330.978
|Ürdün
|4.145
|41,6
|314.514
|İsrail
|4.005
|47,8
|551.689
|Sırbistan
|3.750
|53,7
|372.533
|Slovakya
|3.474
|63,7
|223.325
|Honduras
|3.354
|35,0
|134.111
|Moldova
|3.250
|80,2
|152.854
|Slovenya
|3.180
|153,0
|149.125
|Azerbaycan
|3.009
|30,2
|227.273
|Ermenistan
|2.998
|101,6
|164.676
|Gürcistan
|2.958
|73,9
|247.915
|Birmanya
|2.955
|5,5
|134.318
|Kazakistan
|2.889
|15,8
|215.947
|Cezayir
|2.836
|6,7
|103.833
|Kuzey Makedonya
|2.702
|129,7
|88.938
|İrlanda
|2.608
|54,1
|172.726
|Paraguay
|2.505
|36,0
|122.160
|Litvanya
|2.445
|87,3
|167.516
|Dominik Cumhuriyeti
|2.437
|22,9
|193.118
|Kostarika
|2.416
|48,3
|184.187
|Afganistan
|2.339
|6,3
|53.984
|Etiyopya
|2.030
|1,9
|131.195
|Nepal
|1.959
|7,0
|267.322
|Lübnan
|1.906
|27,8
|252.812
|Danimarka
|1.775
|30,9
|189.088
|Kenya
|1.731
|3,4
|99.162
|Filistin toprakları
|1.718
|35,3
|152.031
|Libya
|1.665
|24,9
|109.088
|Sudan
|1.603
|3,8
|26.279
|Belarus
|1.582
|16,7
|225.461
|Uman
|1.512
|31,3
|131.790
|El Salvador
|1.498
|23,3
|50.784
|Nijerya
|1.435
|0,7
|110.387
|Kosova
|1.410
|76,4
|55.851
|Kırgızistan
|1.387
|22,0
|83.178
|Arnavutluk
|1.277
|44,3
|67.690
|Güney Kore
|1.264
|2,5
|72.729
|Venezuela
|1.106
|3,8
|119.803
|Letonya
|978
|50,7
|55.664
|Kuveyt
|947
|22,9
|157.777
|Avustralya
|909
|3,7
|28.721
|Suriye
|832
|4,9
|13.036
|Birleşik Arap Emirlikleri
|745
|7,7
|253.261
|Karadağ
|745
|118,7
|55.493
|Zimbabve
|713
|4,9
|27.203
|Kongo Demokratik Cumhuriyeti
|631
|0,8
|20.908
|Özbekistan
|619
|1,9
|78.036
|Finlandiya
|618
|11,2
|40.337
|Yemen
|612
|2,1
|2.112
|Malezya
|601
|1,9
|158.434
|Lüksemburg
|549
|90,9
|48.630
|Zambia
|546
|3,1
|37.605
|Norveç
|517
|9,7
|58.651
|Senegal
|515
|3,2
|23.028
|Kamerun
|455
|1,8
|28.010
|Angola
|436
|1,4
|18.875
|Moritanya
|402
|9,1
|16.039
|Esvatini
|376
|33,1
|12.944
|Bahreyn
|360
|22,9
|97.607
|Gana
|346
|1,2
|57.714
|Estonya
|325
|24,6
|37.079
|Jamaika
|324
|11,0
|14.161
|Malavi
|314
|1,7
|12.470
|Uruguay
|311
|9,0
|32.378
|Mali
|310
|1,6
|7.839
|Uganda
|304
|0,7
|38.085
|Namibya
|285
|11,6
|30.363
|Belize
|281
|73,4
|11.580
|Madagskar
|273
|1,0
|18.301
|Sri Lanka
|264
|1,2
|53.062
|Katar
|246
|8,8
|147.277
|Mozambik
|241
|0,8
|26.551
|Haiti
|240
|2,2
|10.781
|Malta
|239
|54,4
|15.588
|Bahamalar
|175
|45,4
|8.032
|Kıbrıs
|170
|14,3
|28.968
|Küba
|170
|1,5
|18.151
|Guyana
|170
|21,8
|6.908
|Nikaragua
|167
|2,6
|6.152
|Guadelup
|156
|39,0
|8.834
|Ruanda
|142
|1,2
|11.032
|Fildişi Sahili
|141
|0,6
|25.241
|Surinam
|141
|24,5
|7.527
|Nijer
|140
|0,6
|4.156
|Trinidad ve Tobago
|132
|9,5
|7.393
|Somali
|130
|0,9
|4.744
|Gambiya
|127
|5,6
|3.910
|Fransız Polinezyası
|126
|45,4
|17.635
|Cape Verde
|119
|21,9
|12.993
|Kongo
|114
|2,2
|7.709
|Çad
|111
|0,7
|2.895
|Burkina Faso
|102
|0,5
|9.188
|Lesotho
|93
|4,4
|6.371
|Andorra
|91
|118,2
|9.083
|Tacikistan
|90
|1,0
|13.308
|Ekvator Ginesi
|86
|6,6
|5.356
|Liberya
|84
|1,7
|1.887
|Gine
|81
|0,7
|14.114
|Channel Adaları
|78
|45,7
|3.363
|Sierra Leone
|77
|1,0
|3.006
|Fransız Guyanası
|75
|26,5
|14.975
|Togo
|73
|0,9
|4.302
|Botsvana
|71
|3,1
|17.365
|Tayland
|70
|0,1
|12.423
|Gabon
|66
|3,1
|9.899
|San Marino
|65
|192,4
|2.778
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|63
|1,4
|4.973
|Güney Sudan
|63
|0,6
|3.693
|Cibuti
|61
|6,4
|5.905
|Mayotte
|58
|22,3
|6.611
|Aruba
|52
|49,1
|6.435
|Maldivler
|49
|9,5
|14.513
|Liechtenstein
|49
|129,2
|2.389
|Benin
|46
|0,4
|3.413
|Reunion Adası
|45
|5,1
|9.443
|Gine-Bissau
|45
|2,4
|2.509
|Comor Adaları
|45
|5,4
|1.592
|Martinik
|43
|11,4
|6.227
|Cebelitarık
|43
|127,5
|3.670
|Vietnam
|35
|0,0
|1.537
|Singapur
|29
|0,5
|59.113
|İzlanda
|29
|8,6
|5.956
|Saint Martin (Fransız bölgesi)
|27
|72,5
|1.656
|Yeni Zelanda
|25
|0,5
|2.262
|Man Adası
|25
|29,7
|428
|Tanzanya
|21
|0,0
|509
|Curaçao
|19
|11,7
|4.514
|Sao Tome ve Principe
|17
|8,1
|1.142
|Diamond Princess yolcu gemisi
|13
|712
|Bermuda
|12
|19,1
|670
|Mauritius
|10
|0,8
|547
|Papua Yeni Gine
|9
|0,1
|834
|Santa Lucia
|8
|4,4
|611
|Monaco
|7
|18,1
|1.205
|Barbados
|7
|2,4
|1.095
|Tayvan
|7
|0,0
|855
|Eritre
|6
|0,2
|1.877
|Turks ve Caicos Adaları
|6
|15,9
|1.102
|Antigua ve Barbuda
|6
|6,2
|189
|Brunei Sultanlığı
|3
|0,7
|174
|Moğolistan
|2
|0,1
|1.526
|Burundi
|2
|0,0
|1.236
|Seyşel Adaları
|2
|2,1
|705
|Cayman Adaları
|2
|3,1
|374
|Fiji
|2
|0,2
|55
|MS Zaandam yolcu gemisi
|2
|9
|Bhutan
|1
|0,1
|842
|Faroe Adaları
|1
|2,1
|649
|St Vincent ve Granada
|1
|0,9
|478
|Saint Barthélemy adası
|1
|10,2
|251
|Granada
|1
|0,9
|139
|İngiliz Virgin Adaları
|1
|3,4
|114
|Montserrat
|1
|20,0
|13
|Kamboçya
|0
|0,0
|439
|Dominik
|0
|0,0
|110
|Doğu Timor
|0
|0,0
|52
|Yeni Kaledonya
|0
|0,0
|44
|Laos
|0
|0,0
|41
|Saint Kitts ve Nevis
|0
|0,0
|34
|Falkland Adaları
|0
|0,0
|32
|Grönland
|0
|0,0
|30
|Vatikan
|0
|0,0
|27
|Solomon Adaları
|0
|0,0
|17
|Saint Pierre ve Mikuelon
|0
|0,0
|16
|Anguilla
|0
|0,0
|15
|Marshall Adaları
|0
|0,0
|4
|Samoa
|0
|0,0
|2
|Vanuatu
|0
|0,0
|1
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Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.
** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer
Son güncelleme: 18 Ocak 2021 11:42 GMT+3
Birçok ülke, aşı yaygınlaşıncaya kadar enfeksiyonları yavaşlatmanın yollarını arıyor.
ABD ve Avrupa'daki büyük aşılama seferberliği, pandeminin yakında sona erebileceğine dair umutları artırmıştı.
Avrupa Birliği (AB) dün, Ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'nin aşılanmasının planlandığını duyurdu.
Ancak birçok AB üyesi ile aralarında Rusya ve Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler henüz aşılama programlarına hız veremedi.
ABD, hem vaka hem de ölü sayısıyla koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda.
Bugün Donald Trump'tan başkanlık görevini devralacak Joe Biden, ana önceliğinin salgınla mücadele olduğunu ve "işi şansa bırakmayacaklarını" söylüyor.
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