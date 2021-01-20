Libya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 43 ölü

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Libya açıklarında batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, yaşamını kaybedenlerin daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya gitmek isteyenler olduğu belirtildi, kaza "trajik" olarak nitelendirildi.