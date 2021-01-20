Dünyanın çeşitli bölgelerinden BBC muhabirlerinin gözüyle Joe Biden yönetiminden beklentiler
Dünyanın çeşitli bölgelerinden BBC muhabirlerinin gözüyle Joe Biden yönetiminden beklentiler
ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden bugün yemin ederek görevine başlayacak.
Joe Biden başkanlık seçimlerini kazandığında, son dönemlerde kutuplaşan ülkesine, "ayrıştıran değil birleştiren bir başkan olma" sözü verdi.
Biden'ın dış politikayla ilgili vaatlerinden biri ise "ABD'ye dünya çapındaki saygınlığını yeniden kazandırmak".
Peki dünya, Joe Biden yönetiminden neler bekliyor?
BBC'nin Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki muhabirleri bu soruyu yanıtladı.