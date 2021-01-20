Trump başkanlığı döneminde Türkiye hakkında neler söyledi?
Trump başkanlığı döneminde Türkiye hakkında neler söyledi?
ABD Başkanı Donald Trump iktidara geldikten sonra ABD-Türkiye ilişkilerinde pek çok dönüm noktası yaşandı.
Trump bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özel bir ilişki kurarken, diğer yandan iktidarı boyunca Suriye'den, Pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğuna kadar pek çok konuda Türkiye ile gerilim yaşadı.
Bu süreçte Trump'ın açıklamalarından öne çıkanları derledik.
Video, Donald Trump ve ABD'nin çalkantılı dört yılı, Duration 5,40
ABD'de başkanlık görevini bugün Joe Biden'a devredecek olan Donald Trump; dört yılda ABD'de birçok siyasi geleneğe aykırı davrandı, sıra dışı açıklamalar yaptı ve sürekli tartışmalara yol açtı.