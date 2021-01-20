Trump başkanlığı döneminde Türkiye hakkında neler söyledi?

Trump bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özel bir ilişki kurarken, diğer yandan iktidarı boyunca Suriye'den, Pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğuna kadar pek çok konuda Türkiye ile gerilim yaşadı.