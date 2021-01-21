ABD Başkanı Biden resmen göreve başladı, 'birlik' mesajı verdi

ABD'de Kasım başındaki seçimlerden bu yana yaşanan tartışmalar ve artan gerilimin ardından Joe Biden yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı olarak resmen göreve başladı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de ABD'nin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçti.

Eski Başkan Donald Trump ise yaklaşık 150 yıldır devam eden geleneği bozarak, halefinin yemin törenine katılmadı. Ancak Trump döneminin Başkan Yardımcısı Mike Pence törende hazır bulundu.

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Trump, sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan ayrıldı ve Andrews Hava Üssü'nde başkanlık uçağı Air Force One'a binmeden önce destekçilerine bir konuşma yaptı.

Trump, bu konuşmasında da Biden'ı ismen anmadığı gibi yenilgiyi yine kabul etmedi.

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Trump, "Her zaman sizin için mücadele edeceğim. Yeni yönetime başarı ve şans diliyorum. Başarılı olacaklarını biliyorum çünkü iyi bir temel bırakıyoruz... Bu sadece şimdilik bir veda, ama bir şekilde geri geleceğiz" dedi.

Trump, konuşmasının ardından ailesiyle birlikte Florida'ya gitti.

Biden'dan birlik mesajı

Biden'ın Kongre binasının önüne kurulan özel platformdaki yemin törenine 96 yaşındaki Jimmy Carter ve Trump hariç yaşayan tüm eski başkanlar katıldı.

Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama, eşleriyle birlikte törende hazır bulundu. Carter'ın ise sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı bildirildi.

Tören için Washington'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

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İki hafta önceki Kongre baskınının ardından başkent Washington DC'ye binlerce askerden oluşan Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı.

Biden, yemin töreninde yaptığı 21 dakikalık konuşmada, "Yeni bir sayfa açalım ve birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bize oy vermeyenlere de sesleniyorum: Anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Beni desteklemeyenler için de çok çalışacağım" dedi.

Biden ayrıca ülkedeki "gayri medeni savaşı" sonlandırma çağrısı yaptı.

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Trump'tan Biden'a mektup

Biden ve Harris, yemin töreninin ardından askeri mezarlığı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

İkili daha sonra Beyaz Saray'a geçti. Biden, ilk çalışma gününde Trump'ın bazı önemli kararlarını geçersiz kılan 17 başkanlık kararnamesi yayımladı.

Bu kararnameler arasında bazı Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan ülkeye giriş yasağının kaldırılması, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılması, Paris İklim Sözleşmesi'ne yeniden taraf olması ve federal binalar ile toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

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Biden yönetimi ayrıca, yıllardır ABD'de yaşayan ancak yasal statüsü olmayan milyonlarca göçmenin durumunun düzeltilmesini amaçlayan kapsamlı bir yasal düzenlemeyi Kongre'ye kısa süre içerisinde sunacaklarını da açıkladı.

Biden ayrıca, selefi Trump'ın geleneklere uygun bir şekilde Oval Ofis'te kendisine bir mektup bıraktığını da söyledi.

Biden, Trump'ın "çok cömert" bir mektup yazdığını ifade etti ancak selefiyle görüşmeden içeriğini açıklamayacağını belirtti.

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Senato'da çoğunluk resmen Demokratlar'da

Başkan Yardımcısı Harris de Beyaz Saray'da kısa bir süre geçirdikten sonra Kongre'ye geçti.

Aynı zamanda Senato'nun başkanı olan Harris, üç yeni senatöre yemin ettirdi.

Bu üç senatörün katılımıyla birlikte Kongre'de çoğunluk da resmen Demokratların eline geçmiş oldu.

Kongre'de hem Cumhuriyetçi Parti'nin hem Demokratlar ile yasama çalışmalarında onlarla birlikte hareket eden Bağımsızların 50'şer sandalyesi bulunuyor.