QAnon komplo teorisi: Trump'ın kurtarıcı olduğuna inananlar Biden'ın başkanlığının şokunu yaşıyor

"Bitti, meğer bizimle oynamışlar"

ABD Kongre baskını sonrası bu kamplo teorisi ile ilişkili on binlerce hesap kapatıldı.

Ron Watkins, "Her şeyimizi verdik. Şimdi başımızı dik tutmalı ve hayatlarımıza geri dönmeliyiz" cümlesiyle başlayan mesajı...

8chan and 8kun gibi her türlü aşırılığın yer aldığı platformların kurucusu Jim Watkins'in oğlu olan Ron Watkins, "Her şeyimizi verdik. Şimdi başımızı dik tutmalı ve hayatlarımıza geri dönmeliyiz" mesajını yayımladı.