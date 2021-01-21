Covid-19: İngiltere'de hasta sayılarının arttığı bir hastanede gece vardiyası

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Covid-19: İngiltere'de hasta sayılarının arttığı bir hastanede gece vardiyası

İngiltere'de geçen hafta koronavirüs vakaları neredeyse dörtte bir oranında düştü. Bu, mevcut sokağa çıkma kısıtlamalarının etkili olduğunu gösteriyor.

Ancak hastaneye başvuranların sayısı hâlâ artıyor. Bu da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

Ülkede 10 hastane, kapasitenin arttırılmasına rağmen boş yoğun bakım yataklarının olmadığını bildirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkedeki Covid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu aştı, şimdiye kadar 93.000'den fazla kişi de hayatını kaybetti.