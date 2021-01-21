Vatikan bankasının eski başkanı, zimmetine para geçirmekten 9 yıla yakın hapis cezası aldı

Övgü Pınar

Vatikan

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Angelo Caloia (solda) 2011 (Arşiv)

Vatikan bankasının eski başkanı, zimmetine para geçirdiği ve kara para akladığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi olan Vatikan'ın bankası Diyanet İşleri Enstitüsü (IOR) eski başkanı Angelo Caloia, 8 yıl 11 ay hapse mahkum edildi.

Vatikan Şehir Devleti Mahkemesi'nde görülen davada, bankanın eski başkanı Caloia ile birlikte avukatı Gabriele Liuzzo ve avukatın oğlu Lamberto Liuzzo da suçlu bulundu.

1989-2009 yılları arasında Vatikan bankasının başkanlığını yapan 81 yaşındaki Caloia, mali bir suçtan mahkum edilen en üst düzey Vatikan yetkilisi oldu.

Caloia ve diğer sanıkların, bankaya ait gayrimenkul satışları sırasında milyonlarca Euro hortumladığı belirlendi.

Savcılık sanıkları, 2001-2008 yılları arasında 29 gayrimenkulün satışında yolsuzluk yapmakla suçluyordu. Sanıkların bu gayrimenkulleri düşük fiyatlarla, vergi cennetlerinde kurulmuş (offshore) şirketlere sattığı, daha sonra da bu şirketler aracılığıyla aynı gayrimenkulleri gerçek piyasa fiyatlarına satarak aradaki farkı zimmetlerine geçirdiği iddia ediliyordu.

2018'den beri süren davada sanıklar suçlamaları reddediyordu. Bugünkü karar duruşmasında ise sanıklar suçlu bulundu ve Angelo Caloia ile Gabriele Liuzzo 8 yıl 11 ay, Lamberto Liuzzo ise 5 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.

Bankaya 23 milyon Euro iade

Mahkeme ayrıca, sanıkların İsviçre'deki banka hesaplarına da el koyarak bu hesaplarda bulunan para da dahil yaklaşık 23 milyon Euro'yu Diyanet İşleri Enstitüsü'ne iade etti.

Mahkumlara toplam 33 bin Euro para cezası da verildi.

Dava ve mahkumiyet kararları, Vatikan'ın zaman zaman şaibe iddialarına konu olan mali idaresinde temizlik yapma niyetini göstermesi bakımından önemli görülüyor.