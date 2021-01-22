Twitter, İran'ın dini lideri Hamaney'in hesabını intikam çağrısı sonrası askıya aldı

İran dini liderinin hesabında bu görselle birlikte, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamının alınacağı belirtilerek, "İntikam kaçınılmazdır. Süleymani'nin katili ve emri veren adam intikamı tatmalıdır. İntikam her an gerçekleşebilir" ifadeleri yer alıyor.

ABD basınında 'kapatılsın' çağrısı

Alinejad, İranlı insan hakları aktivistlerinin bu yönde talepleri olduğunu savunarak, "Hamaney 83 milyon İranlı için Twitter'ı yasaklarken, kendi yalanlarını yaymak için bu platformları kullanıyor" demişti.