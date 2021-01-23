Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan seçildi

Kaynak, ANAYASA.GOV.TR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan seçildi.

Fidan, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasında yer alıyordu.

Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fidan, HSK Genel Kurulu tarafından 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 17 Aralık 2020'de yapılan seçimde İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol, AYM Üyesi Burhan Üstün'ün emekliye ayrılmasıyla boşalan koltuğu için aday gösterilmişti.

340 Yargıtay üyesinin oy kullandığı seçimde Fidan 107, Özsoy 65, Erol 52 oy almıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2018'deki üçüncü ölüm yıldönümünde yapılan anmaya o dönem İstanbul Başsavcısı olan İrfan Fidan (sağdan üçüncü) ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül (sağdan ikinci) de katılmıştı.

Adaylığı muhalefetin eleştirilerine sebep oldu

Fidan savcılık görevini yürüttüğü dönemde Gezi, MİT TIR'ları, Osman Kavala ve 15 Temmuz'a ilişkin pek çok davanın iddianamelerini hazırlamıştı.

Fidan'ın AYM üyeliğine adaylığı, Yargıtay üyeliğinde geçirdiği süre göz önüne alınarak eleştirilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Aralık 2020'de yaptığı CHP Meclis Grup Toplantısı'nda Fidan'ın AYM üyeliği adaylığına şu sözlerle tepki göstermişti:

"Dün gelmiş buraya, arkasında kirli ilişkiler var ama geliyor 107 üyenin oyunu alıyor. Neden? Saraydan alınan talimatla. Daha dün geldin. AYM üyeliği yapacak birikime sahip oldun mu? Daha koltuğun ısınmadan talimat verildi ve 107 üye vicdanlarını kiralayarak oy verdi. Tam bir utanç tablosu! Biri de çıkıp burada bir yanlışlık var demiyor."

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, Twitter'da paylaştığı mesajda Fidan'ın AYM üyeliğine seçilmesini eleştirdi.

Başarır, "Yürütmenin, yargıya talimat verdiğinin en açık örneğidir" ifadesini kullandı.

AYM üyeliği seçimleri nasıl yapılıyor?

Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi bulunuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçiyor.

Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçiyor.

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılıyor.

Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi de yine aynı şekilde aday gösterilmiş sayılıyor.

AYM'ye üye seçilebilmek için, 45 yaşını doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dâhil en az yirmi yıl çalışmış olması şartı koşuluyor.

Danıştay'a da dört üye seçildi

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararlarda ise Danıştay üyeliklerine de dört yeni kişi seçildi.