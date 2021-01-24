Asya'nın El Chapo'su: Çinli uyuşturucu baronu Tse Chi Lip Amsterdam'da yakalandı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

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Interpol'ün en çok arananlar listesinde bulunan ve 'Asya'nın El Chapo'su' olarak anılan Çin kökenli Kanadalı "uyuşturucu baronu" Tse Chi Lop, Amsterdam'da gözaltına alındı.

"The Company" olarak da bilinen Asya Pasifik merkezli suç örgütü "Sam Gor"un lideri olan 57 yaşındaki Tse Chi Lop, Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda Kanada'ya giden bir uçağa aktarma yapmak üzereyken polis tarafından durduruldu.

Hollanda Ulusal Kriminal Soruşturma Dairesi, Avustralya polisinin talebi üzerine Tse Chi Lop'un geçen Cuma günü tutuklandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre, Sam Gor, Japonya'dan Yeni Zelanda'ya kadar Asya Pasifik bölgesindeki en etkili suç örgütlerinden biri. Örgüt, uyuşturucu satışından yıllık 22 milyar dolar civarında gelir elde ediyor.

Avustralya polisine göre, bu ülkeye kaçırılan uyuşturucunun yüzde 70'i, Tse Chi Lop'un başında bulunduğu Sam Gor adlı mafya örgütünün sorumluluğunda. Sam Gor ve Lop, Avustralya'da 2015 yılından bu yana en az 13 uyuşturucu kaçakçılığı olayından sorumlu tutuluyor.

Ağırlıklı olarak eroin ve kristal met ticaretiyle uğraşan suç örgütü, toplam 70 milyar doları aşan bir varlığa sahip. Çin'in Guangzhou kentinde doğan Sam Gor lideri Tse Chi Lop, 1988 yılında Kanada'ya göç etti.

Hong Kong merkezli mafya grubu "Big Circle Gang"in eski üyesi olan Tse Chi Lop, yeni suç örgütünü Toronto ve Ontario kentlerinde kurdu. Kanada üzerinden ABD'ye eroin nakliyatı nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son yıllarda yeniden Hong Kong, Tayvan ve Makao'da yaşamaya başlayan Lop, Interpol'ün 2019 yılından bu yana en çok aradığı kişiler arasında yer alıyordu.

Tse Chi Lop, Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin El Chapo ve Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar ile karşılaştırılıyor ve bu nedenle "Asya'nın El Chapo'su" diye adlandırılıyor.