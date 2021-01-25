Frank Lampard: Chelsea menajerinin görevine son verdi, en güçlü aday Thomas Tuchel

Kulübün sahibi Roman Abromoviç tarafından yapılan açıklamada, "Bu hem Frank ile olan mükemmel kişisel ilişkimden hem de kendisine çok büyük saygı duyduğum için zor bir karardı. Frank şahsiyetli ve çok yüksek çalışma ahlâkı olan biriydi. Ancak bu koşullarda en iyisi menajeri değiştirmek" dedi.