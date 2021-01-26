Covid: İngiltere, 'yüksek riskli' ülkelerden gelenleri 10 gün otellerde karantinaya almaya hazırlanıyor

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İngiltere hükümeti, İngilizler dahil bazı ülkelerin vatandaşlarına, ülkeye gelişlerinde 10 gün süreyle otelde karantina altında kalma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Açıklamanın bugün ya da yarın Başbakan Boris Johnson tarafından yapılması bekleniyor.

Halen "yüksek risk" grubundaki ülkelerin vatandaşlarının çoğuna İngiltere'ye gelme izni verilmiyor. Bu nedenle uygulamanın daha çok İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturma izni olanlara yönelik olduğu belirtiliyor.

İskoçya da benzer bir uygulama planlıyor.

Hangi ülkeleri kapsayacak?

BBC'nin Newsnight programının editörü Nicholas Watt'a göre, koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüyle ilgili kaygılar nedeniyle gündeme gelen uygulama, bazı Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle Portekiz'i kapsayacak.

Yeni koronavirüs varyantlarının görüldüğü Güney Afrika ve Brezilya vatandaşlarına bir süredir ülkeye giriş izni verilmiyor. Portekiz'in, Brezilya uçuşlarının çoğunun başkenti Lizbon üzerinden gerçekleşmesi nedeniyle listeye alınacağı belirtiliyor.

Watt, uygulamanın diğer ülkeleri kapsayıp kapsamayacağı konusunda henüz karar alınmadığını ancak bu konunun hâlâ tartışıldığını aktardı.

Aralarında İçişleri Bakanı Piri Patel'in de bulunduğu bazı bakanların otel karantinasının tüm ülkeleri kapsaması gerektiğinde ısrar ettiği, aksi halde uygulamanın etkisiz kalacağını ve aşılama programının zarar göreceğini söylediği belirtiliyor.

Konu bugün Başbakan Boris Johnson'ın da katılacağı Covid-19 Komitesi toplantısında değerlendirilecek.

Hükümet kaynakları, otellerde kalacak kişilerin faturalarını kendilerinin ödeyeceğini söylüyor.

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Avustralya ve Yeni Zelanda, bir süredir ülkeye gelenleri belli bir süre otellerde karantina altında tutuyor.

İngiltere'ye günde yaklaşık 10 bin kişi geliyor. Başkent Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'un çevresindeki otellerin yatak kapasitesinin de 10 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Halen İngiltere'ye gelenlerden, en geç 72 saat içinde yapılmış koronavirüs testi getirmeleri isteniyor.