İngiltere'de Covid ölümleri 100 bin kişiyi geçti, Başbakan Johnson "üzüntüyü hesaplaması zor" dedi

İngiltere böylece, can kaybında 100 bin sınırını geçen ilk Avrupa ülkesi, dünyada ise beşinci ülke oldu.

Başbakan Boris Johnson, Salı günü düzenlediği basın toplantısında hükümetin attığı adımların "tüm sorumluluğunu" üstlendiğini belirterek, "Gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kaybedilen her can için çok ama çok üzgünüm" dedi.