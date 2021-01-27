Bernie Sanders’ın viral olan yün eldivenleri yardım kuruluşları için projeye dönüştü

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Bernie Sanders’ın viral olan yün eldivenleri yardım kuruluşları için projeye dönüştü

Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın Joe Biden'ın yemin töreninde taktığı yün eldivenler yardım kampanyaları için para toplanan bir projeye dönüştü.

Eldivenleri yapan öğretmen Jen Ellis ve Sanders yapılan satışlardan elde edilen gelirin düşük gelirli vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.

BBC'ye konuşan Ellis, yün eldiven yapmayı bir süreliğine bıraktığını ama gelen talepler nedeniyle birkaç çift eldiveni yardım amaçlı satılması için diktiğini söyledi.

Ellis, Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle ellerini kavuşturup oturduğu görülen fotoğrafın ve Sanders'a hediye ettiği eldivenlerin viral olmasının kendisini de çok şaşırttığını söyledi.

Vermont'ta öğretmen olan Ellis, eldivenleri de nasıl yaptığını anlattı: "Aslında örmüyorum, bu yanlış anlamayı da düzeltmek isterim. Delik olduğu için ya da modası geçtiği için kullanılmayan eski kazakları alıyorum, kesip birleştirerek tekrar dikiyorum."

Amerikalı öğretmen bu fırsatı yardım kuruluşlarına destek için kullanmak istediğini söyledi.

Bernie Sanders'ın viral olan görüntüsü Michelangelo'nun Tanrı'nın Eli, Boticilli'nin de Venüs'ün Doğuşu tablolarında, Sex and the City oyuncularının arasında, metroda, restoranda ve daha birçok ülkede bir çok mekanda kullanıldı.

Son viral olan görüntülerden biri de Sanders'ın ve eldivenlerinin Demi Moore'un başrolünü oynadığı 'Hayalet' filmindeki seramik sahnesinde belirmesiydi.

Fotoğrafının viral olmasıyla ilgili Pazar günü CNN'e konuşan Sanders da bu fırsatı yardım kuruluşlarına para toplamak için kullanacağını söyledi.