Covid-19 - İngiltere'de salgınla mücadelede 'üzücü dönüm noktası': Can kaybı 100 bini geçti

Başbakan Boris Johnson, yaşanan can kayıplarıyla ilgili Salı günkü konuşmasında 'hükümetin atılan adımların sorumluluğunu üstlendiğini' belirtip "Gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kaybedilen her can için çok ama çok üzgünüm" dedi.