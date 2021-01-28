Bahamalar tek kullanımlık plastikleri nasıl yasakladı?
Bahamalar, 2020'te tek kullanımlık plastikleri yasakladı.
Kristal Abrose, kararın alınmasında büyük rol oynayan bir çevre aktivisti.
Bahamalardaki plastik kirliliğinin giderek büyük bir soruna dönüşmesi nedeniyle 2013 yılında Bahama Plastik Hareketi'ni kuran 29 yaşındaki Kristal başlattığı ücretsiz kamplarda gençleri, çocukları plastik konusunda eğitti.
Çalışmalarını Çevre Bakanlığı'na ulaştırdı ve hükümeti tek kullanımlık plastikleri yasaklamaya ikna etti.
Bahamalarda 1 Ocak 2020'den bu yana tek kullanımlık plastiklerin kullanımı kanunlar uyarınca yasak.
Plastikler bütün dünya genelinde çevre ve denizler için tehdit oluşturuyor.
Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), harekete geçilmezse 2050'de denizlerde balıktan çok plastik olacağı uyarısında bulundu.
Video: Daniel South