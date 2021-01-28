Covid aşısı: Almanya Aşı Komisyonu, AstraZenaca'nın aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmamasını istedi

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre komisyon buna gerekçe olarak, aşının daha ileri yaştaki kişilerdeki etkinliği konusunda yeterli veri bulunmamasını gösterdi.