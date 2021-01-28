ABD'nin Atlanta kentinde, gıda fabrikasındaki kimyasal sızıntıda en az 6 kişi öldü

Şerif Gerald Couch, olayla ilgili medyaya bilgi verdi

Fotoğraf altı yazısı,

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinin kuzeyindeki bir tavuk fabrikasında meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 6 kişi yaşamını yitirdi.