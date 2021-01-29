AB, birlik topraklarından aşı ihracını izne bağladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sağlıktan Sorumlu AB Komisyonu Üyesi StellyaKyrikaides "Harekete geçmekten başka seçenek yoktu" dedi.

Avrupa Birliği, aşı tedariki konusunda ilaç şirketi AstraZeneca'yla yaşanan tartışmanın ardından, birlik topraklarında imal edilen aşıların ihracına kontroller getirileceğini teyit etti.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın korunması ve güvenliği önceğilimiz ve karşılaştığımız zorluklar bize harekete geçmekten başka çare bırakmadı" denildi.

AB, Oxford Üniversitesi'yle birlikte aşı üreten AstraZeneca'yla kamuoyu önünde yaşanan bir tedarik tartışması yaşıyor.

Birlik, aşılamanın yavaş seyretmesi nedeniyle giderek büyüyen bir baskı altında.

AB Komisyonu, şirketin taahhütlerini yerine getirmediğini kanıtlamak için İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca'yla yapılan gizli satış sözleşmesini yayımladı.

Yeni kurallara göre, aşı üreticileri AB dışındakı ülkelere aşı ihracı için izin almak zorunda kalacak. İhraç başvurularını üye ülkeler değerlendirecek.

Pfizer'ın Belçika'da imal ettiği aşılar şu anda İngiltere'ye gönderiliyor ve AB, İngiltere'de üretilen AstraZeneca aşılarının bir kısmının sözleşme gereği AB vatandaşlarına gönderilmesi gerektiğini söylüyor.

16. Madde tartışması

AB bu kararla, Brexit Anlaşması'nın bir maddesini de askıya almış oldu. Anlaşma, AB'den Kuzey İrlanda'ya gümrük kontrolü olmadan ihracat yapılabilmesini öngörüyor. Ancak Brüksel, "ağır ekonomik, ktoplumsal ve çevresel zorlukların yaşandığı durumlarda" taraflara anlaşmanın bir bölümünü devre dışı bırakma hakkı veren 16.maddeyi devreye soktu.

AB böylece, Kuzey İrlanda'nın AB topraklarından İngiltere'ye aşı iharacatında bir "arka kapı" olarak kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.

İngiltere hükümeti bu karar üzerine, "İngiltere'nin atacağı bir sonraki adımları dikkatle değerlendireceğini" söyledi.

Brüksel, Mart sonuna kadar taahhüt ettiği aşıları gönderemeyen Pfizer ile de tartışma yaşıyor. Pfizer bunun nedeninin Belçika'daki bir tesisinin acil genişletme çalışmaları olduğunu söylüyor.

AstraZeneca'nın 2021'in ilk çeyreğinde AB'ye taahhüt ettiği aşılardan yüze 60 azını göndermesi bekleniyor.

AB ihraç izni aranmasında, yoksul ülkelere aşı bağışı için kurulan Covax girişimine gönderilenleri, İsviçre'yi, Batı Balkan ülkelerini, Norveç' ve Kuzey Afrika'yı muaf tutuyor. Ancak İngiltere muaf değil.

AB aşağıdaki şirketlerle aşı sözleşmeleri yaptı:

AstraZeneca - 400 milyon doz

Sanofi-GSK - 300 milyon doz

Johnson and Johnson - 400 milyon doz

Pfizer-BioNTech - 600 milyon doz

CureVac - 405 milyon doz

Moderna - 160 milyon doz

'Contractual obligation'

AB yetkilileri, AstraZeneca'nın AB'deki tesislerinde çıkan sorunlar nedeniyle yaşanan üretim eksiğinin, İngiltere'deki tesislerin kullanılmasıyla karşılanması gerektiğini söylüyor.

Şirket Çarşamba günü, İngiltere'yle yapılan sözleşmelerin bunu engellediğini belirtti.

Ancak görüşmelere yakın bir AB kaynağı, AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesislerinde bunu yapmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.

AB'nin AstraZeneca'yla yaptığı sözleşme, şirketin de onayıyla Cuma günü yayımlandı.

Kaynak, EU/AstraZeneca