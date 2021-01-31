Navalni: Rusya'daki protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Gözaltı merkezlerinde protestocular için yeterli alan kalmadı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen gösteriler öncesi polis, Rusya genelinde 1,000'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Gösteriler sırasında da gözaltılar devam etti.

Başkent Moskova'da metro istasyonları kapatıldı, şehir genelinde hareketliliği engelleyecek önlemler aldı. Bağımsız insan hakları gözlem gruplarına göre şehir merkezinde polisin yoğun olarak bulunduğu bölgede sabah saatlerinde 149 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerin kısa süre önce başladığı Moskova'da yetkililer, "300 kişinin protestolara katıldığını" duyurdu. Reuters haber ajansı ise sayının daha fazla olduğunu; 100'ün üzerinde kişinin ise gözaltına alındığını yazdı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, gösterilerin yasal olmadığını duyurarak "sokağa çıkmama" uyarısında bulunmuştu.

Ağustos ayında Novçiok sinir gazıyla zehirlenen ve Almanya'da tedavi gören Navalni, 17 Ocak'ta Rusya'ya döndüğü gün tutuklanmıştı. Zehirlenmesinin arkasında Kremlin'in olduğunu savunan, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın kurucusu Navalni, Rus lider Vladimir Putin'e karşı protesto için destekçilerini sokaklara çağırdı.

Navalni'nin tutuklanma gerekçesi ise, daha önce hakkında verilen şartlı tahliye kararına uymaması. Polis, Navalni'nin "görevi kötüye kullanma suçu" gerekçesiyle ceza aldığını, düzeni olarak karakola giderek rapor vermesi şartını yerine getirmediğini söylüyor.

Navalni ise tutuklanmasının "açıkça yasadışı" olduğunu savunuyor, gerekli şartı yerine getirememesinin sebebinin Almanya'da tedavi görmesi olduğunu polisin bildiğini belirtiyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Protestolar öncesi Moskova'nın merkezinde birçok polis görevlendirildi

Daha önceki protestolara binlerce kişi katıldı

Navalni'nin ülkeye dönerek gözaltına alındığı 17 Ocak'tan bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolara binlerce kişi katılmıştı.

Bugünkü protestolar da saatin ileri olduğu ülkenin doğusunda başladı. Sibirya'nın Novosibirsk şehrinde en az 2 bin kişi bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Protestocular, "özgürlük" ve "Putin bir hırsız" sloganları attı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü Yakutsk'ta da protestolar vardı. Protestocular Ivan isimli bir kişi, "Despotluktan ve yöneticilerin kanun dışı işler yapmasından sıkıldım. Hiçbir sorumuz yanıtlanmıyor. Açıklık, şeffaflık ve değişim istiyorum. Bu sebeple hayatımda ilke kez protestoya katılıyorum" dedi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Vladivostok'ta bir protestocu "Putin istifa etmeli" yazılı maske takıyor

Yine Sibirya'daki Omsk şehrinde binin üzerinde protestocu sokaklara çıkarken Ural böglesindeki Yekaterinburg'da 7 binin üzerinde kişi protestolara katıldı.

OVD-Info isimli insan hakları gözlem grubu, polisin şu ana kadar 1,009 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Moskova'da da gösteriler kısa süre önce başladı.

Geçen haftalardaki protestolar sonrası Navalni'ye yakın isimler ve vakfın çalışanları gözaltına alınmıştı. Erkek kardeşi de ev hapsine alınmıştı.

Rusya'dan yayın yapan ve insan hakları üzerinde yazılara yer verilen bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni Sergei Smirnov de Cumartesi günü evinin önünde gözaltına alındı. Geçen haftaki gösterilere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındığına dair haberler, birçok gazeteci ve aktivistin tepkisine yol açtı.

Moskova'da da polisin gösteriler öncesi gözaltına aldıkları kişilerin yerleştirildiği merkezlerinde yer kalmadığı belirtiliyor.

Pazar sabahından itibaren Moskova'nın merkezindeki yedi metro istasyonu kapatıldı. Bazı yollara yayaların girişi engellendi.

Kremlin iddiaları reddediyor

44 yaşındaki Aleksey Navalni, geçen yıl Ağustos ayında Sibirya'daki bir iç hat uçuşu sırasında uçakta baygınlık geçirmişti.

Aleksey Navalni'nin Noviçok adlı maddeyle zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Kremlin, Navalni'nin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle zehirlendiği iddialarını reddediyor.

Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'ya dönen Navalni, zimmetine para geçirmekten hüküm giymiş ve ertelenmiş hapis cezası almıştı.