100 yaşında bahçesinde yürüteçle 100 tur yürüyerek 45 milyon dolar bağış toplayan İngiliz gazi korananavirüse yakalandı

İngiltere'de, 100'üncü yaş gününden hemen önce bahçesinde yürüteciyle 100 tur yürüyerek Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) 33 milyon sterlin (yaklaşık 45 milyon dolar) yardım toplayan 2'nci Dünya Savaşı Gazisi Yüzbaşı Tom Moore'un koronavirüse yakalandığı açıklandı.

1.000 sterlin toplama hedefiyle başladığı kampanyada büyük başarıya ulaştıktan sonra Temmuz'da Kraliçe 2'nci Elizabeth tarafından soyluluk unvanıyla ödüllendirilerek "Sir" ilan edilen Moore, bir süredir zatürre tedavisi gördüğü için koronavirüs aşısı olmamıştı.