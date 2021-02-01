Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden Trouw, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin kapatılmasını istedi

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Kaynak, EPA

Hollanda'da genel seçimlere 1,5 ay kala, parti kapatma tartışması yaşanıyor. Ülkenin önde gelen ulusal gazetelerinden Trouw, seçim programında "Hollanda'da İslam'ı yasaklamayı, camileri kapatmayı ve ülkeye Müslüman göçmen gelişini engllemeyi" vadeden aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) kapatılmasını istedi. PVV lideri Geert Wilders ise gazeteyi, "başına ödül koymakla" ve kendisine karşı nefret söylemi kullanmakla suçladı.

Trouw gazetesinin yönetici ve yazar kadrosu tarafından hafta sonu kaleme alınan, "PVV anayasayı ihlal ediyor" başlılıklı başyazıda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrıştırıcı söyleminin, Hollanda politikasına da yansıdığı belirtildi.

PVV lideri Wilders ve Demokrasi Forumu Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet'in "son derece ayrımcı açıklamalarına" artık şaşılmadığı vurgulanan başyazıda, "Irkçılık ve ayrımcılık asla normal hale gelmemeli" denildi.

Hollanda Anasayası'nın 1. maddesinin, her türlü ayrımcılığı yasakladığına işaret edilen yazıda, aşırı sağcı partilerin seçim programlarının, anayasaya aykırı olduğu vurgulandı.

Anketlerde ikinici sırada yer alan Wilders liderliğindeki PVV'nin "Hollanda'yı İslam'dan arındırmak istediğini" anımsatan Trouw gazetesi; Kuran'ın yasaklanması, camilerin kapatılması ve çifte uyruklu kişilerin oy kullanma hakkına son verilmesi gibi vaatlerin, "ırkçı seçim programında yer alan" başlıklardan bazıları olduğuna dikkati çekti.

Gazete, "Bu açık ayrımcılık ve insanlara eşit olmayan muamele girişiminin artık neredeyse hiç rahatsızlık yaratmıyor. Görünüşe göre bu 'yeni normal' oldu. Ama bu asla normalleşmemeli ve sorgulanmalıdır" görüşüne yer verdi.

Aşırı sağcı CP'86 partisi 1998'de kapatılmıştı

Holland'da CP'86 adlı aşırı sağcı partinin, 1998 yılında "yabancı daşmanlığını kışkırttığı" gerekçesiyle savcılık tarafından kapatılarak yasaklandığı anımsatılan yazıda, aynı sürecin, anayasayı ihlal eden PVV için de işletilmesi istendi.

Savcılığa, aşırı sağcı partinin kapatılarak yasaklanması konusunda inisiyatif alması çağrısı yapılan başyazıda, seçim sonrası PVV ile işbirliği mesajı veren Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri de eleştirilerek, şöyle dendi:

"Demokrasilerde seçimler, çoğunluğu elde etmek ve gücü paylaşmak için yapılır. En az onun kadar önemli olan bir başka konu dq, demokraside azınlıkların çoğunluğun keyfiliğine karşı korunmasıdır. Bu nedenle, PVV gibi bir partiyle işbirliği yapmak asla mümkün olmamalıdır."

Wilders: Başıma ödül koydular

Aşırı sağcı lider Wilders, gazetenin çağrısına, Twitter mesajı ile tepki gösterdi. Trouw yönetimini, "başına ödül koymakla" suçlayan Wilders, "İstediğiniz bu mu? Size göre, bir parti İslam'ı eleştirdiği için yasaklanmalı, radikal Müslümanlar kuş kadar özgür olmalı. Başıma bir şey gelirse, sizin de elleriniz de kan olacak" dedi.

Aşırı sağcı lider, gazete yönetimini, kendisine karşı nefret söylemi kullanmakla suçlayarak, "Bir teröristin beni öldürmesini isterlerdi ama bu olmayınca, İslam eleştirisi yüzünden, seçimlere 6 hafta kala PVV'yi yasaklamak istiyorlar. Trouw, Hollanda'daki en kirli gazete" görüşünü dile getirdi.

Trouw yazarlarından Stevo Akkerman ise Pazartesi günü kalem aldığı yazıda, Wilders'in, Mayıs 2018'de Türkiye ve Fas kökenli Müslüman seçmenlerin desteklediği Denk Partisi'nin kapatılmasını istediğini anımsattı.

Yazar, demokratik olmayan güçleri "demokrasinin aşil tendonu" diye tanımlayarak, bu tehdidi püskürtmenin, parti kapatmak gibi demokratik olmayan dürtülere yol açabildiğine işaret etti.

Hollanda'da 2017 yılındaki seçimlerde 20 sandalye elde ederek ana muhalefet partisi olan PVV'nin, 17 Mart seçimlerinde de, aşırı sağcı seçmenlerin öncelikli tercihi olması bekleniyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, PVV, 150 üyeli Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 25'e yakın milletvekili çıkaracak.

Kaynak, EPA

Trouw: Nazi işgaline karşı direnenlerin kurduğu gazete

Hollanda'nın en büyük ulusal gazetelerinden biri olan Trouw, 18 Şubat 1943'te Nazi işgaline direnen bir grup Protestan tarafından kuruldu. İşgal döneminde yasa dışı olarak yayın yapan gazete, Hollanda'nın 1945'te Nazi işgalinden kurtuluşuna dek 250 binden fazla tiraja ulaştı.

Nazilerin, "Yayına son verin" çağrısına uymadıkları gerekçesiyle, kurucularından Wim Speelman'ın da aralarında bulunduğu 130 kişi tutuklandı. Bunlardan 23'ü, Vught Nazi Kampı'nda kurşuna dizildi.