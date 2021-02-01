Covid: İngiltere’de Güney Afrika kaynaklı iki yeni mutasyon vakası sonrası acil test programı başlatılıyor

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görülmesi üzerine bazı bölgelerde acil Covid-19 testleri yapılması kararlaştırıldı.

Surrey bölgesinde bu tür iki vaka görüldü.

Bu kişilerin son dönemde hiç seyahat etmediklerinin anlaşılması ve önceki vakalarla bir bağlarının olmaması endişeye neden oldu.

Surrey'nin yanı sıra Londra'nın diğer bazı bölgeleri, Kent, Hertforshire ve Walsall'da belirti göstermeyenler dahil herkese test yaptırmaları çağrısı yapıldı.

Woking kasabasında tüm evlere koronavirüs test kitleri gönderilecek.

Testleri pozitif çıkan kişilerdeki koronavirüsün, virüsün Güney Afrika'da mutasyona uğrayan türü olup olmadığına bakılacak.

İngiltere'de daha önce görülen yeni tür virüsün Güney Afrika kaynaklı olduğu açıklanmıştı.

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Johnson: Durumun son 12 aydaki kadar kötü olacağını düşünmüyorum

Başbakan Boris Johnson aşıların, virüsün İngiltere'de görülen varyantlarına karşı etkisiz olduğu yönündeki kaygılarla ilgili olarak "Şu anda kullanmakta olduğumuz tüm aşılar, tüm varyantlara karşı yüksek derece bağışıklık ve koruma sağlıyor" dedi. Johnson, gerekmesi halinde aşıların yeni varyantlara uyarlanabileceğini söyledi.

Johnson, "Bir süre Covid'le yaşacağız. Durumun son 12 aydaki kadar kötü olacağını düşünmüyorum. Ama aşılarımızı uyarlanması çok çok önemli" diye konuştu.

Hedef, 15 Şubat'a kadar 15 milyon kişinin aşılanması

Öte yandan, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) şu ana kadar ülkede bakımevlerindeki herkese koronavirüs testi yapıldığını duyurdu.

Başbakan Boris Johnson, aşı programında böylece hükümetin hedefleri açısından "hayati önemde bir dönüm noktasına" ulaştıklarını söyledi.

İngiltere hükümeti 15 Şubat'a kadar 70 yaş ve üzerindekilerle sağlık çalışanlarını da kapsayan 15 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.

Ülkede Cumartesi günü bir günde 600 bine yakın kişiye aşı yapıldı.

İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs vakas sayısı 3 milyon 740 bini aştı.