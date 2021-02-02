Rusya'da mahkemenin Navalni kararı bekleniyor: 200'den fazla kişi gözaltına alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da mahkeme bugün, muhalif lider Aleksey Navalni hakkında daha önce verilen hapis cezasının uygulanıp uygulanmamasıyla ilgili kararını açıklayacak. Polis, mahkeme binası dışında toplanan göstericilerden 200'den fazlasını gözaltına aldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahkeme binası dışında atlı polisler de konuşlandırıldı.

17 Ocak'ta Rusya'ya döner dönmez gözaltına alınan Navalni, şartlı tahliye edildiği davanın Aralık ayında karakolda imza verme şartını yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Muhalif lider ise kendisine "uydurma" suçlamalar yöneltildiğini söylüyor.

Bugünkü duruşmada ise Navalni, Almanya'da bir hastanede komadayken, şartlı tahliye koşullarını yerine getirmesinin söz konusu olmadığını söyledi.