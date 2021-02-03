Amazon: Şirketin kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor

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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve şirketin üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 26 yıl önce garajında kurduğu şirketin CEO'luk görevini bırakıyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği açıklanan Bezos, üst yöneticilik görevini devrederek diğer girişimlerine odaklanmak için "zaman ve enerji" bulabileceğini kaydetti.

Bezos, Amazon'da CEO koltuğunu şirketin bulut bilişim alanını yöneten Andy Jassy'ye devredecek. Şirketin açıklamasına göre görev değişimi, 2021'in ikinci yarısında yürürlüğe girecek.

Amazon çalışanlarına yönelik mektubunda Bezos, "Amazon'un CEO'su olmak büyük bir sorumluluk ve oldukça tüketici bir görev. Böyle bir sorumluluğa sahipseniz başka bir şeye dikkat ayırmanız oldukça zor" dedi.

CEO koltuğunu devretmenin "emekli olmak anlamına gelmediğini" söyleyen Bezos, kurucusu olduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ve sahibi olduğu Washington Post gazetesi gibi alanlara odaklanacağını duyurdu.

BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton, bu kararın "gerçek bir sürpriz" olmasına karşın anlaşılır nedenleri olduğunu hatırlatıyor:

"Jeff Bezos'un kendisinin bile 200 milyar dolar değerinde olduğunu unutmayın. Bu kadar zenginseniz neler yapabileceğinizi hayal edin. Bezos Amazon dışında da büyük uğraşlara sahip. Blue Origin ile uzaya yol inşa etmenin peşinde. İklim kriziyle mücadele için Earth Fund'a 10 milyar dolar yatırım yaptı. Hem de Washington Post'un sahibi. Amazon'daki nüfuzu da büyük ölçüde devam edecek."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Jeff Bezos, Amazon'ın yeni elektrikli araçlarını tanıtıyor.

Şirketin çeyreklik geliri ilk kez 100 milyar doları aştı

Bezos'un geleceğiyle ilgili kararın açıklandığı duyuruda, şirketin 2020'nin son çeyreğine ait finansal sonuçları da paylaşıldı. Amazon'un çeyreklik gelirinin ilk kez 100 milyar doları aştığı dikkati çekti.

Açıklamada, Amazon'un satışlarının 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44 artarak 125,6 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan, Amazon'un satışlarının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla 386,1 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Amazon'un net karının 2020 yılı genelinde 21,3 milyar dolar olduğu kaydedilen açıklamada, hisse başına karının ise geçen yıl 41,83 dolar olduğu bildirildi. Amazon, 2019'da 11,6 milyar dolar kar etmişti.

Bezos'un yükselişi

Jeff Bezos Amazon'u 1994 yılında ailesine ve şahsına ait 100 bin dolar civarında bir sermaye ile başlattı.

Otuz yaşında internet kullanımındaki hızlı artışa dair rakamları gördükten sonra bir bankerlik şirketindeki işinden ayrılıp bu alanda girişim yapmaya karar vermişti.

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DE Shaw adlı bankerlik şirketinde tanışıp evlendiği ve birlikte 4 çocuk sahibi olduğu eşi roman yazarı MacKenzie Scott Bezos'un yardımıyla girişimini başlattı.

2013'de yayımlanan Brad Stone'un kaleme aldığı "Her şey dükkanı: Jeff Bezos ve Amazon Çağı" başlıklı biyografisine göre, kuruluşunun üzerinden daha bir ay geçmeden Amazon, ABD'nin bütün eyaletleri ve 45 farklı ülkeden sipariş alıp iletmeye başlamıştı.

Amazon ilk beş yılının sonunda müşterilerinin sayısını 180 binden 17 milyona çıkardı. Cirosu 511 bin dolardan 1 milyar 600 milyon dolara çıktı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Amazon çalışanları haklarını alamadıkları gerekçesiyle şirketi ve Bezos'u protesto ediyor.

Büyük yatırımcılar akın akın şirketten hisse almaya koştular.

1997 yılında hisseleri halka açıldığında 54 milyon dolarlık hisse satıldı ve Bezos'u şirketi kurduğunda tek tek siparişleri paketleyen biriyken, 35 yaşına varmadan dünyanın en zenginlerinden birine dönüştürdü.

1999'a gelindiğinde Time dergisi Bezos'u gelmiş geçmiş en genç Yılın Kişisi seçti ve "siber ticaretin kralı" unvanını verdi.