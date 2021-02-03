Afganistan'ın ilk kadın yönetmenlerinden Saba Sahar: Taliban beni, kadın olduğum için öldürmeye çalıştı
Afganistan'ın ilk kadın yönetmenlerinden Saba Sahar: Taliban beni, kadın olduğum için öldürmeye çalıştı
Afganistan'ın ilk kadın yönetmenlerinden Saba Sahar, Ağustos ayında suikastla öldürülmek istendi.
Saba Sahar'ın karnına dört kurşun isabet etti.
Suikast girişiminden sağ kurtulan Sahar, "Taliban beni, kadın olduğum için öldürmeye çalıştı" diyor.
Polis de, oyunculuk da yapan Saba'nın, "kadın olduğu için" Taliban tarafından hedef alındığını söylüyor.
Ülkede son aylarda gazeteciler, aktivistler ve hükümet çalışanlarına karşı yeni bir saldırı dalgası yaşanıyor.
Hükümet bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.
Taliban ise saldırıları üstlenmiyor.