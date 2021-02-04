Covid: Shell, 2020'de koronavirüs ve petrol krizi nedeniyle 21,7 milyar dolar zarar etti

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Shell'in Rotterdam'daki bir tesisi

Dünyanın ikinci büyük petrol şirketi Shell, petrol krizi ve koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında 21,7 milyar dolar zarar etti.

Hollanda-İngiltere ortaklığındaki şirketin faaliyet kârı da yüzde 71 oranında azalarak 4,8 milyar dolara geriledi. Shell, 2019'da yaklaşık 16 milyar dolar kâr etmişti.

Şirketin 2020 verilerine göre, özellikle geçen yılın ikinci çeyreği, Shell açısından en kötü dönem oldu.

Dünya genelinde yaşanan petrol krizi sırasında çok fazla arz ve düşük fiyatlar yüzünden petrol şirketleri ciddi kayıp yaşadı.

Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle, benzin ve mazot satışları da önemli ölçüde azaldı.

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle şirket hisselerinin değeri de yarı yarıya düştü.

Shell, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez geçen yıl, hissedarlarına temettü ödemesi yapmak zorunda kaldı.

Rafineri ve personel sayısını azaltacak

Yıl sonundan hisseleri biraz toparlanan çok uluslu şirket, dünya çapında yaklaşık 9 bin çalışanın işine son verilmesini de içeren bir yeniden yapılanma planı hazırladı. İşten çıkarmaların, ağırlıklı olarak ofis personeli ve orta düzey yöneticileri kapsayacağı belirtiliyor.

Plan doğrultusunda Shell'in dünya çapındaki 14 rafinerisinin sayısı 6'ya düşürülecek. Şirket, dünya çapındaki pompa istasyonlarının sayısını da 45 binden 55 bine yükseltecek. Shell, önümüzdeki yıllarda daha fazla petrol ve gaz pompalayarak gelirini arttırmayı hedefliyor.