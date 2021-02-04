Dogecoin: Elon Musk'ın paylaşımı sonrası hızla değer kazanan kripto para birimi

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Dogecoin adlı kripto para birimi, iş adamı Elon Musk'ın Twitter paylaşımının ardından büyük değer kazandı, gün içinde yüzde 50'nin üzerinde artışla 0,05 dolara (yaklaşık 0,35 TL) ulaştı.

Musk'ın "Dogecoin halkın kriptosudur" ifadelerini kullandığı paylaşımı on binlerce defa retweet edildi.

Bu artışta, sosyal medya platformu Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcıların da payı vardı.

Dogecoin grafiği, yaşanan büyük artışla sıra dışı bir hal aldı.

Dogecoin'in nasıl ortaya çıktığını ve değerinin zaman içinde nasıl değiştiğini inceledik.

Ortaya çıkışı

Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı.

2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer, o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar (coin) ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı.

Palmer, Twitter paylaşımında "Dogecoin'e yatırım yapmak yeni büyük eğilim olacak" ifadelerini kullandı.

Bozuk bir İngilizce ile esprilerin yapıldığı Dogecoin imgesi (meme/mim), Twitter'da çokça paylaşıldıktan sonra Palmer bu espriyi gerçek hayatta da yaşatmak için Dogecoin.com alan adını aldı ve Bitcoin benzeri blockchain teknolojisine dayanan kripto para birimini hayata geçirdi.

Dogecoin, kullanıcılar tarafından Bitcoin'e kıyasla daha hızlı üretilebilen (mining) bir şekilde tasarlandı.

Yazılım mühendisi Billy Markus ile birlikte kurdukları Dogecoin'in başlangıçta bir şakanın ötesine geçmeyeceğini düşünen Palmer, ilerleyen aylarda ne kadar yanıldığını anladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Dogecoin piyasaya çıktıktan yalnızca aylar sonra Nascar arabalarında reklamı yer almıştı

Beklenmedik popülerlik

Özellikle sosyal medya platformu Reddit'i kullananlar bu esprili para birimine büyük ilgi göstermeye başladı.

Teknoloji sitesi CNet'in aktardığına göre Reddit'te insanlar birbirlerine beğendikleri paylaşımlar için, o dönem değeri çok düşük olan Dogecoin hediye etmeye başlayınca para biriminin yaygınlığı da arttı.

Dogecoin'i kuran ikili, CNet'e yaptığı açıklamada başlangıçta Dogecoin'leri, değerini hiç dikkate almadan, Jamaika yarış kızağı takımından Afrika'daki su kuyusu projelerine kadar çeşitli yerlere bağışladıklarını fakat ilerleyen aylarda insanların Dogecoin'e daha fazla para yatırmaya başlamasıyla birlikte "Yatırımlarının karşılığını almayı uman ve Dogecoin'in değerine büyük önem atfeden çok sayıda insanla karşı karşıya kaldıklarını" söylemişti.

İlk aylardaki hızlı dalgalanmalardan sonra para biriminin değeri 0,003 ile 0,01 dolar civarında sabitlendi ve birkaç istisna dışında 2020 sonuna kadar o fiyat civarında kaldı.

Öyle ki, Elon Musk'ın 18 Temmuz 2020'de Dogecoin'in küresel finansal sistemi yenmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen esprili paylaşımı, kripto para biriminin değerine neredeyse hiç etki etmedi.

Fakat 2021 başında Reddit üzerinden örgütlenerek bazı yatırım enstrümanlarına birlikte para yatırarak değerlerinin hızla yükselmesini sağlayan sosyal medya kullanıcıları, bunu Dogecoin için de yapmaya başladı.

Batmak üzere olduğu konuşulan ABD'li GameStop şirketinin hisselerinin iki haftada yüzde 1.700 artmasına yol açan ve ardından da gümüşe yatırım yaparak gümüşün değerini birkaç günlüğüne de olsa yüzde 10 artışla sekiz yılın zirvesine taşıyan kullanıcılar, Ocak 2021'den itibaren Dogecoin'e de para yatırmaya başladı.

Dogecoin'in değeri 29 Ocak'ta 0,075 dolara kadar yükseldi, ertesi gün içinde 0,023 dolara kadar geriledi.

3 Şubat'ta tekrardan yükselmeye başlayan para birimi 4 Şubat TSİ 18.15 itibarıyla günlük yüzde 52 artışla 0,0488 dolardan işlem görüyor.

Bugün yaşanan artışta Elon Musk'ın paylaşımının rolünün de olduğu düşünülüyor.

Bundan sonra ne olacak?

Reddit, 28 Ocak'ta GameStop hisselerinin zirveye ulaşmasından sonra yaptığı açıklamada bu platform üzerinde bir araya gelen bireysel yatırımcıların hisse piyasasındaki eylemleriyle ilgili yetkili kurumların kendileriyle temasa geçmediğini söyledi.

Reddit sözcüsü, "Sitemizde yasadışı içerik paylaşmak ya da yasadışı işlemlere aracılık etmek kesinlikle yasaktır. Durumu gözden geçireceğiz ve konuyla ilgili hukuki soruşturmalarla işbirliği yapacağız ya da gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hisse senedi piyasasındaki çalkantıyı "faal bir şekilde takip ettiğini" açıkladı.

SEC yaptığı yazılı açıklamada, "Yatırımcıları koruma ve adil, düzenli ve etkili piyasaların varlığını sürdürmesi misyonumuza uygun olarak, durumu değerlendirmek ve kurallara tabi olan kurum, finansal aracılar ve diğer piyasa katılımcılarını faaliyetlerini gözden geçirmek için diğer düzenleyici kurumlarla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da durumun yakından takip edildiği belirtildi.

Ancak bu yaşananların spekülatif hareket olup olmadığına dair farklı yorumlar mevcut.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Dogecoin Ð simgesiyle gösteriliyor

SEC'in eski avukatlarından Jacob Frenkel, son yaşananların kurumun yetki alanına girdiğini söyledi.

Frenkel, "Hisse fiyatının geldiği düzeyi haklı kılan kurumsal bir gelişmenin olmadığı durumlarda bireysel fikirlerden kaynaklanan bu tarz çalkantı yaratan işlemler, tam da SEC'in yetki alanına giren konular arasında yer alır" dedi.

Ancak bu son yaşananları kuşak farklılıklarına ve yeni neslin eskisine göre daha farklı yatırım alışkanlığına sahip olmasına bağlayanlar da var.

VanEck'te yatırım uzmanı John Patrik Lee, bu son yaşananların "geçici bir heves" olmadığını söyledi.