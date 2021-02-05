Marjorie Taylor Greene: ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, 'kışkırtıcı ve temelsiz iddiaları' nedeniyle iki komisyondan ihraç edildi

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ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi üye Marjorie Taylor Greene'i, 3 Kasım'daki seçimler öncesi "kışkırtıcı ve temelsiz iddiaları" dile getirdiği gerekçesiyle, 199'a karşı 230 oyla Kongre'nin iki önemli komisyonundan çıkardı. Oylamada 11 Cumhuriyetçi de Demokratlarla birlikte oy kullandı.

3 Kasım'da Georgia eyaletinde Temsilciler Meclisi'ne seçilen Greene, Eğitim ve Bütçe Komisyonları'nın toplantılarına katılamayacak.

Komisyonlardaki çalışmaları, ABD'de bir siyasetçinin partisi içinde yükselmesinde belirleyici rol oynuyor.

Bir partinin, diğer partinin komisyon atamalarına itiraz ve müdahale etmesi ise Temsilciler Meclisi'nin tarihinde son derece sıra dışı bir durum.

Marjorie Taylor Greene seçim öncesi temelsiz QAnon komplo teorilerini savunmuş ve Demokratlara karşı şiddete başvurulabileceğini söylemişti.

Greene'in, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin "kafasına bir kurşun yemesi" ya da eski Başkan Barack Obama'nın "asılması" gerektiğini söylediği Facebook paylaşımları da var.

ABD'de okullarda yaşanan ateş açma olaylarının ve 11 Eylül saldırılarının kurmaca olduğunu da savunan Greene, Kongre'deki oylamadan önce yaptığı konuşmada, bu görüşlerinden dolayı pişman olduğunu açıklamıştı.

"Bunlar geçmişte söylenen sözler. Beni temsil etmiyor" diyen Greene, zamanında bu sözleri, "morali bozulmuş olduğu" ve hükümete güvenmediği için söylediğini kaydetti ve medyayı da suçladı.