Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti

Christopher Plummer, hakkındaki taciz suçlamaları sebebiyle "All the Money in the World" filminden çıkarılan Kevin Spacey'in yerine filme dahil olmuştu.

2012 yılında Beginners filminde oynadığı rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen Plummer, 2010 yılında The Last Station ve 2018'de All the Money in the World filmleriyle Oscar'a aday gösterilmişti. Plummer, 82 yaşında aldığı Oscar'la ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti.