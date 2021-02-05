Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu; 11 üniversiteye rektör atandı

Kaynak, RESMI GAZETE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar gereğince, 13 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Aynı kararla 7 üniversitedeki 16 enstitü ve yüksekokul da kapatıldı.

Adıyaman Üniversitesi'nde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin adı "Ziraat Fakültesi"; Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı "Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi", Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin adı "Mühendislik Fakültesi" ve Trabzon Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı da "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi" olarak değiştirildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kararla beraber Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakülteleri de kuruldu.

Boğaziçi Üniversite'nde kurulacak hukuk ve iletişim fakülteleri yeni açılacak birimler arasında yer alıyor.

Öğrenci Sendikası ise Boğaziçi Üniversitesi'ne kurulan iki yeni fakülteyle ilgili olarak, "Okulda aradığı akademik desteği bulamayan Melih Bulu, Cumhurbaşkanı'ndan ısmarlama Hukuk ve İletişim Fakültesi açtırarak kadro devşirip rektör olmaya çalışacak" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamıştı. Ancak atamayı kabul etmeyen öğrenci ve akademisyenler Bulu'nun istifasını talep ediyor. Bu talepler kapsamında okul içinde ve dışında yaklaşık 1 aydır protestolar sürüyor.

Ayrıca kararla birlikte Suriye'de de Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da kurulacak.

11 yeni rektör atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer karar göre ise Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı.

Buna göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

YÖK Anadolu Projesi tanıtılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Şubat'ta da Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Anadolu Projesi tanıtmıştı.

YÖK'ün internet sitesinde projenin amacı ve hedefleri için şu bilgiler yer alıyor:

"Yeni YÖK tarafından yükseköğretimimizde ilk kez uygulanacak olan "YÖK Anadolu Projesi", yeni kurulan veya gelişmekte olan 'genç üniversitelerin", belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversiteler tarafından desteklenmesi amacıyla, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş "kıdemli üniversiteler' ile eşleştirilmesini öngörmektedir."