Chick Corea: Grammy ödüllü caz müzisyeni 79 yaşında hayatını kaybetti

"Spain", "Tones for Joan's Bones" ve "500 Miles High" gibi klasikleşmiş şarkıları da besteleyen Corea'nın ölüm duyurusunda, "Çalışmalarıyla ve on yıllar boyu yaptığı dünya turneleriyle milyonlarca kişi için ilham kaynağı oldu" ifadeleri kullanıldı.

'Caz küçük bir pencere'

Füzyon cazın öncülerinden

1941 yılında Massachusetts'te dünyaya gelen Corea, kariyeri boyunca ilk aşkı akustik piyanoyu hiç bırakmadı. İlk iki albümü "Tones for Joan's Bones" (1966) ve "Now He Sings, Now He Sobs" (1968) yayımlandığı tarihlerde övgüler alırken bugün hala caz müziğin klasikleri arasında gösteriliyor.