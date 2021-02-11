Finlandiya'da kar üzerinde binlerce ayak iziyle yapılan dev desen büyük ilgi gördü

Kaynak, Janne Pyykkö Fotoğraf altı yazısı, Finlandiyalı amatör ressam Janne Pyykkö, bu eseri 11 gönüllü ile yarattı

Finlandiya'da bir golf sahasında kar üzerine binlerce ayak iziyle yapılan dev geometrik desen büyük ilgi gördü.

Bu çalışma, güneydeki Espoo kentinde amatör ressam Janne Pyykkö ile 11 gönüllünün eseri.

Pyykkö ve ekibi, bu eseri geçen hafta sonu iki günde ip ve kar ayakkabıları kullanarak yarattı.

Çaprazlama uzunluğu 160 metre olan eserin, Finlandiya'da bugüne dek karda yapılmış en büyük çizim olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Janne Pyykkö ve ekibi kardaki bu şekilleri ip ve kar ayakkabılarıyla yaptı

BBC'ye konuşan ve bir şirkette bilgi teknolojileri danışmanı olan Janne Pyykkö, Britanyalı kar ressamı Simon Beck'ten esinlendiğini söyledi ve "Daha önce küçük tasarımlar yapmıştım. Bir üst aşamaya geçip, eskisinden daha karmaşık bir şey yapmak istedim" dedi.

Tasarımı önce bilgisayar üzerine planlayan Pyykkö, daha sonra bunu sahada gerçekleştirmek üzere, Facebook'ta bir kar ayakkabısı etkinliği grubu ile irtibata geçti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pyykkö, kar çiziminde Britanyalı sanatçı Simon Beck'ten esinlendiğini söylüyor

Başkent Helsinki yakınlarındaki karla kaplı Löfkulla golf sahasında bu tasarımı yaratacak gönüllülere tek tek çizimler verildi.

Karda iz bırakmak üzere ip ve 50x30 cm boyutlarında kar ayakkabıları kullanıldı.

Gruptan sadece iki kişiyle önceden tanıştığını, ve böyle bir grubu ilk kez organize ettiğini söyleyen Pyykkö, buna rağmen gönüllülerin tüm talimatları bir seferde eksiksiz yerine getirdiklerini belirtti.

Kaynak, Janne Pyykkö Fotoğraf altı yazısı, Kardaki eserin genişliği 160 metre oldu

Kardaki tasarımı tamamlamak üç saat sürdü.

Bu eserin bu kadar ilgi görmesi üzerine Pyykkö, yeni projeler üzerinde düşündüğünü ama bir sonraki çalışmanın daha küçük boyutlu olabileceğini söyledi.