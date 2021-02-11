Çin, BBC World News’un ülkede yayın yapmasını yasakladı

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Çin, İngiliz yayın kuruluşu BBC World News kanalının ülkede yayın yapmasına bundan böyle izin verilmeyeceğini açıkladı.

Çin Devlet Film, TV ve Radyo İdaresi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, "ciddi içerik ihlalleri"nden söz edilerek, BBC gazeteciliğinin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği iddia edildi.

Çin, koronavirüs salgını ve Uygur Türklerine yönelik uygulamalara dair BBC'nin haberlerini eleştirdi.

BBC ise yaptığı açıklamada Çin'in bu kararının "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

Çin'de yayınları düzenleme ve denetlemekten sorumlu devlet kurumu, BBC World News'un Çin ile ilgili haberlerinin yayın ilkelerini "ciddi bir şekilde ihlal ettiğini" belirterek, bu ihlaller arasında "haberlerin doğru ve adil bir şekilde verilmesi" ilkesi ile "Çin'in ulusal çıkarlarına zarar vermemesi" ilkesinin de bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, BBC'nin bir yıl daha yayın yapma başvurusunun kabul edilmeyeceği belirtildi.

BBC'den yapılan açıklamada ise "Çinli yetkililerin bu yönde adım atmaya karar vermelerini hayal kırıklığı ile karşılıyoruz. BBC dünyanın en güvenilen uluslararası haber yayıncısıdır ve dünyanın her tarafından haberlere, adil ve tarafsız bir şekilde, korkmadan veya kollamadan yer vermektedir" denildi.

Çin'de yayın alanı sınırlı

BBC World News televizyon kanalı, dünya çapında İngilizce yayın yapıyor. Kanalın finansmanı ticari gelirlerden karşılanıyor.

Çin'de zaten sadece bazı otellerde ve diplomatik temsilciliklerde seyredilebiliyordu.

BBC'nin internet sitesine ve cep telefonu uygulamasına ise erişilemiyordu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in bu kararını "medya özgürlüğünü engelleyen kabul edilmez bir adım" olarak değerlendirdi.

Çin ile İngiltere arasındaki ilişkiler son aylarda özellikle Hong Kong'daki gelişmeler nedeniyle gerginlik kazanmıştı.

Hong Kong'da, Pekin'in uygulamaya soktuğu yeni güvenlik yasalarına karşı protestolar düzenlenmişti. Yeni yasa, Çin'in güvenliğine tehdit olarak değerlendirilen suçları işleyenlerin Çin'e iadesini öngrüyor.

İngiltere Ocak ayında, 5,4 milyon Hong Kongluya İngiltere'de yaşama izni tanındığını açıkladı.

BBC, Çin'de Sincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerinin ve diğer etnik azınlıkların tutulduğu, gözaltı kamplarında, kadınların sistematik tecavüze, cinsel tacize ve işkenceye maruz kaldığını gösteren mülakatlara yer vermişti.