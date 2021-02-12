Britney Spears, servetini babasıyla birlikte yönetecek

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Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın, ABD'li şarkıcının mali varlıkları üzerinde tam söz sahibi olma talebi reddedildi.

39 yaşındaki Spears, özel hayatında yaşadığı sorunların ardından 2008'de babasının vesayeti altına girmişti.

Spears babasının, serveti üzerindeki kontrolünden kurtulmak için mahkemeye başvurmuştu.

Geçen Kasım'da görülen davada yargıç, Spears'ın servetinin babasıyla birlikte, Bessemer Vakfı adlı özel bir yediemin şirketi tarafından yönetilmesine hükmetmişti.

Baba Spears eş-vasi olacak

Los Angeles'ta dün görülen davada Spears'ın babasının bu karara itirazı görüşüldü. Yargıç, Jamie Spears'ın talebini reddetti.

Karar uyarınca Spears'ın babası, bu şirketle birlikte Spears'in eş-vasisi olacak.

Jamie Spears, şirketle birlikte çalışarak bütçe ve yatırım teklifleri getirmek zorunda kalacak.

'Spears, babasından korkuyor'

Spears, babasının vasiliğini protesto etmek için iki yılı aşkın bir süredir canlı konser vermiyor.

Avukatı Samuel D. Ingham, Spears'in babasından "korktuğunu" ve artık servetini ve kariyerini kontrol etmesini istemediğini söylemişti.

Jamie Spears'in avukatları ise Spears'ın babasının "çok iyi bir vasi olduğunu, şarkıcıyı borçtan kurtarıp 60 milyon dolar servete eriştirdiğini" söylüyor.

Vasilik, ABD'de fizik ve akıl sağlığından endişe duyulan ya da ileri yaştaki kişiler için getirilen bir hukuki düzenleme.