Macaristan'da bir süpermarket Sevgililer Günü öncesinde aşkı bulmaları için müşterilerine yardımcı oluyor

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Macaristan'daki bir süpermarket, Pazar günü kutlanacak Sevgililer Günü öncesinde "bekarlar" için ayırdığı alışveriş sepetleriyle partner arayanlara fırsat sunmayı amaçlıyor.

Başkent Budapeşte'nin doğusundaki Csomor'daki Auchan mağazasına giren müşteriler, üzerinde "arkadaş arayan bekar" yazılı mavi veya pembe etiketli sepeti tercih edebiliyor.

Sepet yığınının üstündeki bir tabelada "Bekar mısınız? Bekarlar için ayrılan sepetleri kullanın, böylece en sevdiğiniz mağazada 'diğer yarınızla' tanışabilirsiniz" yazıyor.

25 yaşındaki müşteri Csilla Beres Fransız haber ajansı AFP'ye bir sepet alırken, "Bu, koronavirüs zamanında harika bir fikir. Bu, partner arayanlar için bir fırsat ve aynı zamanda eğlenceli ve komik" dedi.

25 yaşındaki Tamas sepetiyle dükkana girerken, "Ne olacağını görelim ve bir deneyelim, fırsatları kaçırmıyoruz" diye konuştu.

Kaynak, AFP

Fikri ortaya atan çalışanlar, bunun, sosyal mesafe ve maske gibi koronavirüsle mücadele kuralları nedeniyle flört etme imkanları kısıtlanan bekar müşterilerinin hoşuna gidebileceğine karar vermiş.

Süpermarket yöneticilerinden Ildiko Varga-Futo, "Tabii ki, epidemiyolojik kurallara uyarak tanışabileceklerine de dikkat çekiyoruz" diyor.

Yönetici, Csomor'daki başarılarından sonra, Sevgililer Günü'nde Macaristan'daki diğer Auchan mağazalarında benzer sepetler kullanılacağını söyledi.

40 yaşındaki müşteri Annamaria süpermarketten çıkarken AFP'ye, "Burada bu tür sepetlerin olduğu haberini herkesin duymadığını tahmin ediyorum" dedi ve ekledi: