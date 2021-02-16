Doğan Cüceloğlu kimdir: 83 yaşında hayatını kaybeden ünlü psikolog ve yazar

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Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında İstanbul Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetti.

Cüceloğlu'nun yayıncısı Kronik Kitap, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Ülkemizin en değerli psikologlarından, ömrünü insanların iyiliğine adamış, hocamız, yazarımız Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nu kaybettik" ifadelerini kullandı.

DHA; polisin Cüceloğlu'nun evinde incelemelerde bulunduğunu, ölüm nedenine dair henüz açıklama yapılmadığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İHA ise ilk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evinde düşerek hayatını kaybettiğinin belirlendiğini aktardı.

Cüceloğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı:

Doğan Cüceloğlu kimdir?

Doğan Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdi.

ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Cüceloğlu, iletişim psikolojisi alanında uzmanlaştı.

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'nin Fullerton kentindeki California Eyalet Üniversitesi'nde çalıştı.

Cüceloğlu, Fulbright bursu ile gittiği California Üniversitesi'nde de bir yıl ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Kişisel sitesinde yer alan otobiyografisinde Cüceloğlu, "Önceliğim kitap yazmak. Şu ana kadar kendi yazdığım 13 kitap var" demişti.

Bu kitaplardan en çok bilinenler; "Savaşçı", "Mış Gibi Yaşamlar", "İçimizdeki Biz" ve "Onlar Benim Kahramanım".

Cüceloğlu'nun hayatının anlatıldığı "İnsanı Ararken" adlı kitabı ise Canan Dila yazmıştı.