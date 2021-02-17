Fransa'da, tartışmalı 'radikal İslamcılarla mücadele' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yasa tasarısı Paris'te protesto ediliyor. Dövizde "Müslümanların marjinalize edilmesine hayır" yazıyor.

Fransa Ulusal Meclisi, ülkede gerçekleşen cihatçı saldırıların sebebi olarak gösterileni "aşırı İslamcı eğilimlerle mücadeleyi" amaçlayan bir yasa tasarısını onayladı.

Tasarı ile, Fransız hükümetinin, tehdit olarak değerlendirilen organizasyonları ve ibadethaneleri kapatma noktasındaki yetkileri ciddi şekilde artırılıyor.

Bu kurumların ve ibadethanelerin, nefret oluşturduğu ve şiddet çağrısı yaptığı tespit edilirse harekete geçilecek.

Yasa tasarısının görüşmeleri devam ederken, tasarıyı İslamofobinin bir devamı olarak gören grupların protesto eylemi de vardı.

Tasarıdaki tartışma yaratan bir bölüm, söz konusu kurumların, ülkenin cumhuriyetçi değerlerine bağlılıklarını yazılı olarak sunma şartına ilişkin. Bu kurumların devlet yardımlarından yararlanabilmesi, liberal değerlere uyulacağı sözü verilmesi şartına bağlanıyor.

France 24 televizyonunun haberine göre, yasada yer alan, 10 bin euronun üzerindeki bağışları açıklama zorunluluğu ile, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen fonlar engellenmeye çalışılacak.

Yasa ile üç yaşın üzerindeki çocukların, evde eğitim almasına ilişkin kriterlerin sıkılaştırılması öngörülüyor. Bu adımla, çocukların, merdiven altı İslami oluşumlara gitmesinin engellenmek istendiği de kaydediliyor.

Kapsamlı tasarıda, doktorların kızlara bekaret testi yapması durumunda ceza veya hapisle karşılaşmasına ilişkin bir madde de yer alıyor.

Birden fazla eşi olan kişilere, oturum izni verilmesi de yasaklanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin getirdiği yasa teklifi, 151 karşı ve 65 çekimser oya karşın, 347 vekilin oyu ile Ulusal Meclis'ten geçti.

Samuel Paty'nin öldürülmesi sonrası gelişti

Tasarının yasalaşması için, Senato'dan da geçmesi gerekiyor. Burada, Macron'un partisi çoğunlukta bulunmuyor.

Fransa'da 2015 yılından bu yana meydana gelen saldırılarda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Tasarı, öğrencilerine Muhammed Peygamber'in karikatürleri üzerinden ifade özgürlüğünü anlatan öğretmen Samuel Paty'nin 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülmesi sonrası hayata geçirildi.

Bir Çeçen tarafından yapılan saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'da İslamcılar huzur içinde uyuyamayacaklar. Korku taraf değiştirecek" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu yasa tasarısı ile ilgili olarak, "Fransa İslam'ı, Avrupa İslam'ı gibi kavramların asıl gayesi İslam ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır" mesajını vermişti.

Erdoğan, "Dinin devlet eliyle kontrol edildiği, baskı altına alındığı, çok daha vahimi, biçimlendirilmeye çalışıldığı bu sistemin adı demokrasi değil, totaliterliktir. Hiçbirimizin, hiçbir Müslüman ülkenin böyle bir hadsizliğe rıza göstermesi mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.