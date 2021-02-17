Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju bir yıl aradan sonra ilk kez halkın önüne çıktı

Kaynak, Reuters

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, bir yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez halkın önüne çıktı.

Ri, dün Kim'in 2011'de ölen babası, eski Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in doğum yıldönümü için verilen bir konsere eşiyle birlikte katıldı.

Bu tür etkinliklere her zaman Kim'le birlikte katılan Ri'nin geçen yıl Ocak ayından bu yana kamuoyunun önüne çıkmaması sağlığıyla ilgili söylentilere neden olmuştu. Ri'nin hamile olabileceği de öne sürülmüştü.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Kurumu'nun ise Ri'nin Covid-19 salgını nedeniyle evinde kaldığı ve çocuklarıyla zaman geçirdiği değerlendirmesinde bulunduğu iddia edilmişti.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar hiç Covid-19 vakası rapor edilmedi. Ancak uzmanlar bunun çok olası olmadığını söylüyor.

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin yayın organı Rodung Sinmun'a göre çift, başkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'na gelişlerinde büyük coşkuyla karşılandı.

Gazetenin ifadesiyle Kim ve eşi, 'alkış yağmuruna tutuldu'.

Konser fotoğraflarında çift dahil hiç kimsenin maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülüyor. Kim, konserde sigara içiyor.

Kaynak, Reuters

Ri Sol-ju kimdir?

Kuzey Kore uzmanı Cheong Seong-chang'a göre Ri üst düzey bir ailenin kızı. Babası bir profesör, annesi ise kadın doğum uzmanı.

Devlet medyasına göre, 31 yaşında olduğu belirtilen Ri, üyeleri devlet tarafından seçilen Unhasu Orkestrası'nda şarkı söylüyordu.

Cheong'a göre, Ri ile Kim'in 2009'da evlendiği düşünülüyor. Kim'in babası Kim-Jong-il 2008'de inme geçirmesinden sonra çiftin hızla evlendiği tahmin ediliyor.

Güney Kore istihbaratına göre çiftin üç çocukları var.

Eski basketbol yıldızı Dennis Rodman, daha önce çiftin "Ju-ae" adlı bir kız bebekleri olduğunu ve Kim'in "iyi bir baba" olduğunu söylemişti.

Kim konserden önce, babasının ve dedesinin katafalka konulduğu Kamusan Güneş Sarayı'nı ziyaret edip çelenk bıraktığı belirtiliyor.

Kim Jong-il'in doğumgünü ülkede "Parlayan Yıldız Günü" olarak kutlanıyor.

Kim'in unvanı değişti

Bu arada Devlet medyası, haberlerinde bir kez daha Kim jong-un için "Başkan" yerine "Devlet Başkanı" ifadesini kullandı.

Bu unvan ilk kez geçen hafta Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından kullanılmıştı.