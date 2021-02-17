Halkbank: ABD mahkemesi, banka aleyhine açılan bir davanın düşürülmesini şartlı olarak kabul etti

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ABD'de bir mahkeme, İran'la ilişkili grupların yaptığı saldırılardan zarar görenlerin Halkbank aleyhine açtığı davayı, tarafların davayı Türkiye'de devam ettirme konusunda anlaşması şartıyla düşürmeyi kabul etti.

Reuters ajansının aktardığı habere göre Yargıç Denise Cote'nin karar verdiği dosyada 876 şikayetçi, kendilerinin veya yakınlarının "İran'la ilişkili gruplar tarafından düzenlenen terörist saldırıların mağduru" olduklarını belirtmişti.

Davanın Türkiye'de devam etmesi talebi ise Halkbank'tan geldi.

Yargıç Cote, taraflara 2 Mart'a kadar davaya Türkiye'de devam etmek için bir anlaşmaya varma süresi tanıdı.

Bu Halkbank'ın ABD'deki tek davası değil.

Bankaya karşı yürütülen ana davada savcılar Halkbank'ı İran yaptırımlarını delmek ve para aklamakla suçlanıyor.

Halkbank o davada da ABD'de yargılanamayacağını belirterek Türkiye'de yargılanmayı talep etmiş fakat bu talep reddedilmişti.

New York'ta görülen bu davanın duruşmaları Mayıs ayında başlayacak.