TikTok ağda videoları için cilt uzmanlarından uyarı

Kaynak, BBC/Kapsalon Freedom

TikTok'ta bir berberin yayımladığı ve tüm yüze uyguladığı "sıcak ağda" videolarının milyonlarca kez izlenmesi, cilt uzmanlarının uyarısına neden oldu.

Bu videolarda, kişinin tüm yüzünün ve boynunun akışkan ağdayla kaplandığı, kısmen kulaklara ve burun deliklerine de girdiği, soğuyup sertleşince de deriden söküldüğü görülüyor.

En fazla izlenen videoları paylaşan bir berber, bu işlemin yararlı olduğunu iddia ediyor.

Ancak İngiliz Cildiyeciler Derneği (BAD), burun ve kulakların içine ağda yapılmasının zararlı olduğunu kaydetti.

Bir cilt uzmanı da, bu şekilde tüm yüze ağda uygulamasının nefes almayı engelleyerek ölüme yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bir uzman da TikTok'un videolara uyarı koyması gerektiğini söyledi.

TikTok ise ağdanın meslek erbapları tarafından yapıldığını belirterek videolara tehlikeli davranış uyarısı yapılmadığını belirtti.

Ağda videoları sayesinde, Hollanda'daki Kapsalon Freedom adlı berber dükkanı TikTok'ta 800 bin takipçi edindi.

Hollanda medyası Kasım'da paylaşılan bir videoyla ilgili haber yaptıktan sonra video 84 milyon kez izlendi.

Daha yakın bir zamanda paylaşılan ve 19 milyon kez izlenen bir videoda ağdanın bir erkeğin yüzünden boynuna doğru aktığı görünüyor. Kulak ve burundan çekilen ağdanın üzerindeki kıllar kameraya yaklaştırılarak gösteriliyor.

Başka videolarda ise yüzün tamamının ağda ile kaplandığı, makyaj temizleme çubukları ile hava almak için delikler bırakıldığı görülüyor. Kirpikleri ve kaşları korumak için de kağıt şeritler kullanılıyor.

Berber Renaz Ismael, Ortadoğulu olduğunu belirterek bu bölgede yüz ağdasının yaygın kullanıldığını söyledi.

BBC'ye konuşan Ismael, "Tüm yüze ağda yapan dünyanın ilk kişisiyim. Cilde zararı yok" dedi.

Ismael, bu uygulamanın videolarını Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarında da yayımladı. Ancak bu platformlarda daha az izlendi.

'Boğulmaya yol açabilir'

Kaynak, Kapsalon Freedom Fotoğraf altı yazısı, Bir kadının yüzü ve boynundan ağda maskesinin çıkarıldığının gösterildiği video bir milyondan fazla izlendi

İngiltere'nin West Sussex bölgesinde bir kuaför işleten ve 20 yıldan fazla deneyim sahibi olan Alex Echeverri, bu konuda uzman olmayanların videolarda gördüklerini uygulamak istemesinin güvenlik sorununa yol açabileceğini söylüyor:

"En öncelikli kaygımız bu uygulamanın boğulmaya yol açabileceği. Ağda, sürüldükten sonra gittikçe sertleşen bir madde. Burundaki hava yollarını tıkayabilir ve hatta ameliyatla çıkarılması gerekebilir."

Londra'da bir Türk erkek kuaförü merkezi olan Adam Grooming Atelier de BBC'ye, "Hassas deride bu kadar büyük bir alanda ağda yapmak çok sorumsuzca" açıklamasını yaptı.

BAD de izleyicilerin bu videolarda gördüklerini aynı şekilde uygulamaya çalışabileceğinden endişeli:

"Sosyal medya platformları, sağlık ve güzellik konularındaki paylaşımların hızla yayılması ve trend olmasına yol açabiliyor. Ağda, aslında deri için travmatik bir uygulama, özellikle göz çevresi gibi hassas alanlarda."

Dr. Anjali Mahtod, bu alanların zarar görebileceğini ve sivilce ile iltihaplı şişkinlikler oluşabileceği konusunda uyarıyor.

'Zarar verme ihtimali var'

BAD gibi İngiliz Deri Derneği de videolarda ağda yapılan kişiler arasında ilkokul çağındaki çocuklar olduğuna dikkat çekiyor.

Derneğin danışmanlarından dermatolog Dr. Emma Wedgeworth, "Ben çocuklarda bu uygulamayı önermiyorum. Bir uyarı koymak sorumlu bir davranış olurdu." diyor: