Seiko Haşimoto: Tokyo Olimpiyat Komitesi'nin yeni başkanı Japonya'da neden tartışılıyor?

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Seiko Haşimoto, Mori'ye çok yakın bir muhafazakar politikacı ama bakanlık döneminde takdir gören adımlar attı

Kadınlar hakkında söylediği rencide edici sözler nedeniyle Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi başkanlığından alınan Yoşiro Mori'nin yerine Olimpiyatlardan ve Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Bakan Seiko Haşimoto atandı.

Ülkedeki bazı kadın hakları savunucuları bu değişimi memnuniyetle karşıladı. Bazı hak savunucuları ise, kendisi de eski bir olimpik sporcu olan Haşimoto’nun Mori’nin saflarından gelen bir politikacı olması sebebiyle, bu atamanın kadın-erkek eşitliğini sağlamaktan uzak, sembolik bir hamle olmaktan öteye gidemeyeceğini düşünüyor.

Bir toplantıda sarf ettiği “Kadınlar çok konuşuyor ve bu da toplantıları gereksiz yere uzatıyor” sözleri nedeniye büyük tepki toplayan 83 yaşındaki Yoşiro Mori, cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlanmış ve sosyal medya ve kadın hakları savunucularından gelen baskı sonucu geçen hafta istifa etmek zorunda kalmıştı.

Onun yerine geçen Haşimoto’nun, Mori ile olan politik bağı nedeniyle, organizasyon komitesinde aslında yine muhafazakar eğilimli Mori’nin sözünün geçeceği konuşuluyor.

Mori’nin yerine geçmesi beklenen yine 80'li yaşlarda bir diğer erkek aday olan ve Mori tarafından bizzat seçilen eski Japon Futbol Federasyonu Başkanı Saburo Kawabuçi’den son dakikada vazgeçilmesi, Japonya hükümetinin, olayın ülke dışına taşıp Tokyo Olimpiyatları’na gölge düşürmesinden ne derece endişe duyduğunun da bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Atanmasının ardından ilk defa konuşan Haşimoto, önceliğinin koronavirüse karşı önlemler alarak “hem Japon halkının hem de dünyadan gelecek ziyaretçilerin Tokyo Olimpiyatları’nın güvenli ve emniyetli olduğuna” inanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Yoşiro Mori, kadınların çok konuştuğunu söyleyince büyük tepki çekmiş ve görevden alınmıştı

Eski olimpik sporcu

Mori’nin yerine gelen 56 yaşındaki Haşimoto, 1980’lerde ve 90’larda Yaz ve Kış Olimpiyatları'nda toplam yedi defa Japonya’yı temsil etmiş bir sürat patencisi ve bisikletçi. 1992’de Fransa’da yapılan Albertville Kış Olimpiyatları’nda 1500 metre sürat pateninde bronz madalya kazandı.

Daha sonra politikaya atılan Haşimoto, hükümetteki Liberal Demokrat Parti’nin o sıralar genel sekreteri olan Mori’nin kanatları altına girip ilerleyen yıllarda yükselmişti.

İşte bu yakınlık, özellikle ülkedeki kadın-erkek eşitsizliğine kökten bir çözüm bekleyen kadın hakları savunucularını endişelendiriyor.

Hem muhalefet hem de iktidar partisinde bulunmuş eski politikacı, yeni siyasi analist Atsuo Ito, Haşimoto’yu "Mori’nin kuklası" olarak tanımladı.

Change.org’da Mori’nin görevinden alınması için imza kampanyası başlatanlardan Keio Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Momoko Nojo se Olimpiyat Organizasyonu Komitesi’nin başına getirildiği için önceki görevi olan Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı'nı bırakacak olan Haşimoto’nun gitmesiyle, kabinede zaten sayılı olan kadın sayısının iyice azalmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Nojo, "Bu atama Japonya dışından gelen baskı sonucu bir kadın seçilmesi konusunda baskı hissedenlerin kararı" diyor.

Japonya'nın erkek egemen siyaseti

Japonya’da eski kuşak yaşlı erkek politikacıların ülkenin geleceği hakkında büyük oranda söz sahibi olmaları, hatta iktidara kimin geçeceğine kapalı kapılar ardında karar vermeleri uzun yıllardır şikayet edilen bir durum.

Haşimoto, kabinede bulunduğu süre boyunca doğum kontrol hapının eczanelerden kolaylıkla temin edilmesi, cinsel saldırıya uğrayanların başvurabilecekleri kliniklerin açılması ve hatta evlenen kadınların soyadlarını koruyabilmelerine dek, kadınlarla ilgili pek çok konuyu gündemde tutmasıyla tanınıyor.

Haşimoto aynı zamanda görevdeyken doğum yapıp doğum izni kullanan ender politikacılardan biri olarak biliniyor.

Tokyo Olimpiyatları’na sadece beş ay kala yapılan atama, tarihte de ilk defa bir olimpiyata bu kadar yakın bir zamanda gerçekleşen bir başkanlık değişimi.