Covid - Slovakya AB'den acil yardım talep etti: Vakalardaki artışla baş edemiyoruz

Tarık Demirkan

Budapeşte

Kaynak, Getty Images

Orta Avrupa'nın küçük ülkesi Slovakya, Çarşamba günü Avrupa Birliği (AB) içinde "Sağlık Yardım Mekanizmasını" harekete geçirerek Brüksel'den çok acil yardım talebinde bulundu.

Slovakya hükümeti tarafından yayınlanan çağrıda, ülkede Covid-19 vakaları nedeniyle hastanelerin dolduğu ve yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin üst sınırına ulaşmak üzere olduğu belirtiliyor.

Hastanelerde Covid tedavisi gören hastalar arasında ölüm oranlarının yüzde 30 gibi çok yüksek bir rakama ulaştığı ifade edilerek, öncelikle doktor ve hastabakıcı uzman personel talep ediliyor.

Komşu ülkeler yardım eli uzattı

Bu çağrıya komşu ülkelerden hızlı bir şekilde olumlu yanıt geldi. Avusturya Perşembe günü Slovakya'ya hemen doktor ve hastabakıcı göndereceğini açıkladı. Avusturya ordusu sağlık personeli de yardım için harekete geçirildi.

Polonya, Slovakya yoğun bakım servislerinden 200 hastanın tedavisini kendi hastanelerinde devralmayı önerdi.

Macaristan da her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

Peki, Slovakya'da neler oluyor? Bundan 4 ay önce, dünyada bir ilki başararak, 2020 yılının Ekim ayında bütün ülke nüfusuna Covid testi yapıp dünya kamuoyunun takdirini kazanan Slovakya nasıl oldu da 4 ay içinde nüfusa orantılandırıldığında ölüm vakalarının dünyada en yüksek olduğu ülkelerden biri haline geldi?

Uzmanlar bu dramatik gelişmelerin gerisinde, öncelikle Slovakya koalisyon hükümetinin kendi içinde de birlik sağlayamayan istikrarsız yönetimine dikkat çekiyor.

Kaynak, Reuters

Önlemlerde geç kalındı

Tek bir elden yürütülmeyen salgınla mücadelede, sağlıkla ilgili önlemler koalisyon partilerinden birinin, sosyal önlemler ise diğerinin kontrolünde. İki büyük iktidar partisi arasında koordinasyonun yetersizliğinin de önlemlerin verimliliğini etkilediği belirtiliyor.

Kısıtlamalar nedeniyle ülke ekonomisinin zorluk yaşadığı, muhalefetin halka sempatik görünmek için kısıtlamaların kaldırılmasını gündeme getirdiği ve güçlü destek bulmasıyla önlemlerin gerektiği gibi uygulanamadığı da vurgulanıyor.

Tüm nüfusa Covid testinin yapılmış olmasının getirdiği rehavetin de ortaya çıkan olumsuz tabloda payı olduğu düşünülüyor.

2020 Aralık ayında İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantına karşı Orta Avrupa'nın tüm ülkeleri sınırlarını acil olarak kapatmıştı. Slovakya ise adım atmakta gecikmiş ve İngiltere'den gelenlere karşı önlemler uygulamada sona kalmıştı.

İngiltere'ye karşı sınırların kapatılması gündeme geldiğinde ise iş işten geçmişti.

Yorumcular, o tarihe kadar binlerce Slovak işçinin İngiltere'den döndüğünü ve Covid virüsünün çok daha hızlı bulaştığı tespit edilen bu yeni mutasyonunu ülkeye getirdiği kanısındalar.