Hollanda'da savcılık, çocuklarını yıllarca mahzende tutan 'hasta' baba hakkındaki davanın düşürülmesini istedi

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Hollandalı savcılar, ülkenin doğusundaki Ruinerwold kasabasındaki bir çiftlik evinin mahzeninde çocuklarını 9 yıl boyunca tecrit altında tutan baba hakkında, zorla alıkoyma ve cinsel istismar suçlamasıyla açılan davanın düşürülmesini istedi.

Savcılığa göre, Gerrit Jan van D. adlı Hollandalı babanın akıl sağlığı "çok kötü" ve kendisini yeterince savunamayacak durumda olduğu için serbest bırakılması gerekiyor.

Ekim 2019'da polisin yaptığı baskında, evdeki 6 çocuk kurtarılmış ve baba gözaltına alınmıştı. Çocuklardan 3'ü ise çiftlikten daha önce ayrılmışlardı.

Hollanda'nın Assen Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası felç olan 68 yaşındaki Gerrit Jan van D.'nin, güçlükle konuşabildiğini, hafızası ve gerçeklik duygusunun ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.

Savcılık, Hollanda Adli Psikiyatri ve Psikoloji Enstitüsü'nün de tavsiyesi doğrultusunda, van D. hakkındaki davanın düşürülmesini istedi.

Mahkeme, babanın serbest kalıp kalmayacağını 4 Mart'ta karara bağlayacak.

Gerrit Jan van D.'nin 9 çocuğundan en büyük dördü, babaları hakkındaki yargılamanın devam etmesini istiyor. Böylelikle, yıllardır gördükleri eziyetin anlaşılacağını düşünen 4 çocuk, doğdukları andan itibaren yaşadıkları tarifsiz acılar nedeniyle, babalarının cezalandırılmasını istiyor.

'Beynimiz yıkandı'

İfadelerinde, annelerinin 2004 yılında ölümü nedeniyle, babalarının sürekli olarak kendilerini suçladığını anlatan çocuklar, "Bizi sürekli eve pislik getirmekle suçladı. Bu, 13, 14, 15 yaşındaki çocuklara nasıl yapılır?" diye sordu. Çocuklar, cinsel istismarın yanı sıra, beyinlerinin de yıkandığını söyledi.

En büyük 4 çocuk, babalarının, diğer 5 kardeşleri üzerinde hala kontrole sahip olduğunu belirterek, bu yüzden hala tehlikeli olduğunu savundu. Çocuklar ifadelerinde şunları dile getirdi:

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Çocuklardan en büyüğü, Ruinerwold kasabasındaki bara ulaşıp, yardım istemişti

"Birçok insan, onun felçli ve artık tehlikesiz olduğunu düşünüyor. Keşke öyle olsa ama doğduğumuzdan beri düzenli olarak onun tarafından beynimiz yıkandı. Küçük kardeşlerimiz ona karşı koyamaz. Onunla, kardeşlerimiz arasında güvenli bir mesafe yaratılmasını istiyoruz."

Gerrit Jan van D.'nin, Ruinerwold kasabasındaki bir çiftlik evinin mahzeninde 9 yıldan beri 6 çocuğu ile birlikte tecrit altında yaşadığı, 16 Ekim 2019'da ortaya çıktı.

Evdeki 18-25 yaş arasındaki 6 çocuktan en büyüğünün kaçarak civardaki bir kafeden yardım istemesi üzerine, polis tarafından çiftliğe baskın yapıldı. Tecrit altındaki çocuklar kurtarılarak güvenli bir yere yerleştirildi.

Hollandalı baba hakkında, 9 çocuğundan en büyük ikisine cinsel tacizde bulunma, zorla alıkoyma ve özgürlüğü kısıtlama suçlamasıyla dava açıldı.

Savcıya göre, çiftlikte zorla tutulan 6 çocuğun, "Dış dünya ile temas etmeleri halinde bedenlerinin kötü ruhlar tarafından ele geçirileceği" gerekçesiyle dış dünya ile ilişkileri kesildi.

Çocuklar bazen dayakla, bazen de soğuk bir banyoda saatlerce tutularak sık sık cezalandırıldı. Bir kadın, diğeri erkek olan en büyük 2 çocuk da, 12 ve 15 yaşlarından itibaren babalarının cinsel tacizine uğradıklarını anlattı.