'Pawri Girl': Hindistan ve Pakistan'ın sosyal medya kullanıcılarını bir araya getiren 5 saniyelik video

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Dananeer Mobin 19 yaşında Peşaverli bir sosyal medya fenomeni

5 saniyelik bir video klip, Hindistan ve Pakistan'daki sosyal medya kullanıcılarını bir araya getirerek imkansız olduğu düşünülen bir şeyi başardı.

Pakistanlı Dananeer Mobin 6 Şubat günü Instagram sayfasına kısa bir video yüklerken, bir gecede iki ülkede de bir internet starı haline geleceği aklından bile geçmemişti.

Neydi bu videoyu bu kadar özel kılan? Ama videonun hikayesine geçmeden bir seyretmeniz gerekiyor:

İlk bakışta videoda sıradışı hiç bir şey yok. Dananeer, "Bu arabamız, bu biz, ve bu da partimiz" diyor. Arkasında neşe içinde eğlenen bir grup genç görünüyor.

İşte bu videonun bu kadar viral olmasının sebebi de bu neşede yatıyor.

Son zamanlarda haberlerin çoğunun ölüm ve çaresizlik içerdiği her iki ülkede birden, gamsız genç insanların yüzlerini görmek mutluluk yaratmış görünüyor. Hem de onlarca yıldır düşmanlık, anlaşmazlık ve ye yer de çatışmaların ayırdığı iki ülkede.

Dananeer BBC Urdu Servisi'ne, "Dünyanın dört bir yanında bunca sorun ve bölünmüşlük varken, sınır ötesiyle sevgiyi paylaşmaktan daha güzel ne olabilir?" dedi ve ekledi:

"Videom sayesinde komşularımla (Hindistan'ı kastederek) birlikte parti yapmaktan çok memnunum" diye sürdürdü.

Daneer Mobin kim?

Dananeer Mobin, Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kentinde yaşayan 19 yaşındaki bir "sosyal medya fenomeni".

Genellikle moda ve makyajla ilgili paylaşımlar yapıyor.

Viral olan videosunda kamerasını dolaştırarak ve izleyicilere hitaben Urduca "Yeh humari car hai, Yeh hum hain, aur yeh humari pawri ho rahi hai" (Tercümesini biliyorsunuz) diyor.

Parti/eğlence anlamında ise İngilizce "party" kelimesini kullanıyor ama bunu "pawri" diye telaffuz ediyor.

Instagramdaki video paylaşımının altında da, böyle konuşarak, tatil için Pakistan'ın kuzeyindeki dağlık bölgelere gelen "burger"lerle dalga geçtiğini söylüyor.

Pakistanda "burger" terimi yurt dışında okumuş ya da çalışmış Amerikan ya da İngiliz aksanıyla konuşan zengin kentli elitleri tanımlamak için kullanılıyor.

Bunun kökeni de, hamburgerin Pakistan'da ilk kez piyasaya çıktığında, halkın yediği ekmek arası köfteye kıyasla çok pahalı olmasına dayanıyor.

Dananeer, "Böyle burger tarzı konuşmak benim tarzım değil... Siz takipçilerimi güldürmek için yaptım" diyor.

Bunun "meme" (çok tutulan, taklit edilen bir internet paylaşımı) olmaya değer bir içerik olduğunu da yazıyor ki bunda da haklı çıktığı kesin.

Pakistanlı internet kullanıcıları gerçekten de yayımlandığı gece klibi yeniden yeniden taklit ettiler.

Ünlü aktörler ve kriket oyuncuları da kısa süre içinde bu dalgaya dahil oldu.

Hatta Pakistan Kriket Kurulu (ülkedeki en popüler takım sporu) milli takımın Güney Afrika karşısındaki zaferi ardından bu videonun bir benzerini paylaştı.

Video'nun paylaşımı sınırın öte yanında da, Hint bir DJ'in "ye humari pawri hori hai" yani "Parti yapıyoruz" cümlesini alıp hemen dile takılan bir şarkı haline getirmesiyle patlama yaptı.

Daha önce de "meme" olabilecek videoları bulup şarkıya döken DJ Yashraj Mukhate, yaptığı miksi Instagram'da paylaşırken Dananeer'e de bir selam gönderdi.

Ve bunun ardından Hindistan sosyal medya kullanıcıları da videonun benzerlerini yapmaya başladılar.

Polis yetkililerinden, ürün markalarına kadar binlerce kullanıcı "pawri" havasına katıldı.

Uttar Pradeş eyaleti emniyet yetkilileri, gürültülü "pawri" düzenleyenlerek komşularının uykusunu kaçıranların cezalandırılabileceğini duyurdu.

Bütün bunlar olurken Dananeer bir şeyi netleştirmek istediğini söyledi: