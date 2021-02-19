Prens Harry-Meghan Markle çifti İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerine geri dönmeyecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çift geçen yıl görevlerini bırakarak Kanada'ya taşınmıştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bir süre önce bıraktıklarını duyurdukları Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerine geri dönmeyecekleri açıklandı. Karar, Kraliyet ailesi üyeleri ile Prens Harry arasında yapılan görüşmelerden sonra kamuoyuna duyuruldu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prens Harry ve Meghan Markle daha önce verilmiş olan onursal askeri ünvanları iade edecekler. Kraliyet Ailesi'nin ayrıcalıklarından da faydalanamayacaklar.

Açıklamada çiftin statüsü konusundaki son karar, doğrudan Kraliçe'ye atıfla verildi ve "Kararları herkesi üzmekle birlikte, Dük ve Düşes, ailenin çok sevilen mensupları olmaya devam edecekler" denildi.

Harry ve Meghan Markle'ın sözcüsü de bir açıklama yaparak "Geçtiğimiz bir yıl içinde yaptıkları çalışmalardan görüldüğü gibi Sussex Dük ve Düşesi, Birleşik Krallık ve dünyanın dört bir yanında görev ve hizmete hazırdır; resmi rollerinden bağımsız olarak daha önce temsil etmiş oldukları kurumlara desteklerini sürdürmeye hazır olduklarını bildirmişlerdir" dedi.

İkinci çocuklarını bekliyorlar

Dük ve Düşes geçen yılın Ocak ayında "üst düzey" Kraliyet ailesi üyesi olmak istemediklerini ve mali olarak bağımsız olabilmek için çalışacaklarını açıklamışlardı.

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nin üyesi olarak kendilerine daha önce temsil görevi verilmiş kurumları destekleyeceklerini söylemişlerdi.

Geçen yıl Mart ayında görevlerinden resmen çekilerek Kanada'ya taşınan çiftin planlarının 12 ay sonra gözden geçirileceği de bildirilmişti.